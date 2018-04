Prisión preventiva a hombre que quemó a mujer en autobús en Perú

LEA TAMBIÉN

Un tribunal de justicia peruano ordenó el viernes 27 de abril del 2018 nueve meses de prisión preventiva para el hombre que prendió fuego a una mujer que viajaba en un autobús urbano en Lima, acusado de tentativa de feminicidio, en un caso impactante y mediático en Perú.

“Se declara fundado el requerimiento de prisión preventiva, como presunto autor del delito de tentativa de feminicidio”, sentenció el tribunal tras acoger un pedido fiscal contra Carlos Javier Hualpa, que causó quemaduras en más del 60% del cuerpo a la joven Eyvi Agreda, de 22 años.



El agresor pidió perdón a la víctima -a quien acosaba por un amor no correspondido- y aceptó los cargos entre sollozos, durante la audiencia que transmitieron varios canales de televisión y radios.



“Estoy bien arrepentido, hacer cosas como esta no está bien”, dijo el victimario, de 37 años, al aceptar las imputaciones y la prisión preventiva.



La fiscalía, además, acusó a Hualpa de lesiones graves en agravio de otras nueve personas, que viajaban en el mismo autobús y resultaron con quemaduras parciales. “Si me quieren quemar en la cárcel que lo hagan, me lo merezco”, agregó.



La joven quemada se halla hospitalizada en la unidad de cuidados intensivos del hospital de la seguridad social, donde se recupera de dos operaciones.



Según los médicos, la mujer tiene quemaduras en más del 60% del cuerpo y necesita aún diez operaciones.



Las autoridades peruanas calificaron el alevoso ataque de intento de feminicidio, en un país donde la violencia de género ha crecido 55% este año, según cifras de la Defensoría del Pueblo.



La agresión ocurrió la noche del martes en una avenida de Miraflores, un distrito comercial y turístico del sur de Lima.

Hualpa y Agreda habían sido compañeros de trabajo. La hermana de la víctima indicó que el hombre la había estado acosando durante las últimas semanas.