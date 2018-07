Jueza ordenó la prisión preventiva del expresidente Correa por el caso Balda

LEA TAMBIÉN

La tarde de este martes, 3 de julio del 2018, Daniella Camacho, jueza de Garantías Penales de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), dictó prisión preventiva para el expresidente Rafael Correa, vinculado al caso del secuestro del exlegislador Fernando Balda. Además, la autoridad también emitió alerta roja para que la Interpol lo localice, capture y extradite.

Se indicó que una vez que Correa esté en el país deberá ser trasladado a la Cárcel 4, ubicada en El Condado, en el norte de Quito.

La medida de la jueza se tomó en la audiencia de revisión de medidas cautelares del exJefe de Estado.

El primero en intervenir fue Caupolicán Ochoa, abogado de Correa, quien calificó de arbitraria la disposición de la magistrada de que su cliente se presente cada 15 días en la Sala de lo Penal de la Corte (Quito).



El jurista presentó seis documentos con los que pretendía demostrar a la jueza Camacho que su defendido reside en Bélgica y tiene su familia en ese país.



Con base en esos papeles pidió a la magistrada que se revise la medida para que el exmandatario pueda presentarse en el consulado de Ecuador en Bélgica.



Tanto la Fiscalía como la defensa de Balda impugnaron los documentos presentados.



El fiscal General encargado, Paúl Pérez, fue quien solicitó la prisión preventiva del exmandatario, por no haberse presentado, el 2 de julio, en la Secretaría de la Corte. El mismo pedido hizo la defensa de Balda.

Pérez también pidió a la jueza que, si ordenaba la prisión del exmandatario, se notifique a la Policía Internacional (Intepol) para que este organismo emita una difusión roja y proceda a la búsqueda, captura y extradición.



Tras escuchar a todos los abogados, la jueza Camacho suspendió la audiencia durante 55 minutos y luego anunció su decisión.



El 18 de junio la autoridad judicial vinculó a Correa en la investigación por el secuestro de Fernando Balda, que ocurrió en 2012 en Bogotá. Además, ese día se le ordenó presentarse cada 15 días desde el 2 de julio en la CNJ.

El exjefe de Estado incumplió la medida y acudió al Consulado de Ecuador en Bélgica durante la mañana del 2 de julio. Allí solicitó que se dejara constancia de su visita por escrito y con sello oficial.



El certificado, que fue publicado por el exjefe de Estado en su cuenta de Twitter, tiene la firma del vicecónsul, Bernardo Burgos González. Allí, Correa indicó que su asistencia a la oficina diplomática se debió a que el fiscal general encargado, Paúl Pérez, solicitó a la jueza que la presentación sea en Bélgica. Este pedido lo hizo durante la audiencia de vinculación del exjefe de Estado por el secuestro del exasambleísta, el 18 de junio. Pero en esa misma diligencia, la jueza rechazó la solicitud del fiscal y aclaró que las oficinas diplomáticas “no están para eso”.



Correa dijo que como expresidente desea cumplir con las exigencias procesales, “a pesar de ser evidente la persecución política y judicial que he sufrido en los últimos meses”.



El exfuncionario también justificó su incumplimiento con el argumento de que ejercía sus derechos como ciudadano extranjero y citó a la Convención de Viena, entre otras normas internacionales.

Acusación particular



La mañana de este martes Fernando Balda acudió a la Corte Nacional de Justicia para formalizar su acusación particular en contra del expresidente Rafael Correa.



A través de este procedimiento, la jueza Camacho admitió la imputación contra el exmandatario y reconoció a Balda como víctima.



Cerca de 10 minutos duró la diligencia en la que Balda y su defensa reconocieron su firma y rúbrica en un documento, donde ya redactó su acusación.



Unos minutos después, Felipe Rodríguez, abogado de Balda, señaló que esta sería la primera acusación particular en contra del expresidente. "A partir de este momento la Justicia reconoce a mi defendido como víctima y a Correa como acusado", resaltó.