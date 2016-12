Dos preventas por USD 900 millones

USD 900 millones espera recibir el país por pagos iniciales tras la firma de dos contratos de venta de crudo y fuel oil. Así consta en el prospecto de la reciente emisión de bonos presentado a inversionistas extranjeros denominado “Notas de los bonos 2026”, fechado el 13 de diciembre y al que accedió este Diario.

“Finanzas dio la autorización para que se hagan las preventas petroleras. Son dos preventas”, confirmó Fausto Herrera, quien hasta el jueves 15 de diciembre, ocupó el cargo de Ministro de Finanzas. El exfuncionario anotó que no puede dar más detalles de las operaciones “hasta que se efectivicen. Por Ley hay sigilo hasta que se efectivicen”, insitió.



De acuerdo con el prospecto de bonos 2026, a inicios de este mes Petroecuador suscribió dos acuerdos de compra y venta de crudo y Fuel Oil.



El 1 de diciembre del 2016, la estatal petrolera firmó un contrato de cinco años por venta de crudo con PTT Trading International de Tailandia, por el que recibirá un pago inicial de USD 600 millones, detalla el prospecto en su página 11.



En ese mismo documento se explica que el segundo contrato se concretó cinco días después –el 6 de diciembre- con la empresa Oman Trading Internacional (OTI), por venta de fuel oil por 30 meses, por lo que recibirá un pago inicial de USD 300 millones.

Además, en el documento se detalla que el Estado ecuatoriano ha acordado reembolsar a los compradores montos de pagos anticipados y recargos, en caso de que no se cumpla la entrega de crudo o fuel oil, de acuerdo a cada contrato.



El prospecto –de 178 páginas- que sirvió para la colocación de USD 750 millones en papeles en el mercado internacional fue elaborado por Citigroup (agente emisor de bonos) y Finanzas.



Las Notas o prospecto de bonos es un informe que detalla las condiciones de la transacción a los potenciales compradores e informa de la situación económica y política del país, con el fin de que los inversionistas tomen la decisión de adquirir los bonos. Por ejemplo, se explica el papel que cumple el Banco Central en el país y el manejo de la deuda pública.



En el capítulo de la deuda se describen las últimas dos operaciones de Petroecuador. Pero no se menciona el volumen de barriles, si es preventa de hidrocarburos o un crédito atado a venta de crudo. El exministro Herrera dijo que Ecuador aún no recibe los USD 900 millones por los contrato.

No es la primera vez que se suscribe un contrato con PTT. En agosto del año pasado, Petroecuador firmó un contrato de preventa con esta compañía en el cual se comprometió a vender 116,64 millones de barriles de crudo. A cambio, PPT acordó entregar un anticipo de USD 2 500 millones.



Entre el 2009 y el 2016, según información pública disponible, Ecuador ha firmado 13 contratos de preventa de petróleo o préstamos atados a la entrega de crudo o derivados. El Gobierno no cataloga a las operaciones de ventas anticipadas como endeudamiento.



De esos acuerdos, dos se hicieron en el 2016. En enero, Ecuador firmó un crédito por USD 970 millones con el banco chino ICBC.



Según la información oficial, los recursos se esperaban en dos tramos: USD 820 millones de inmediato y posteriormente otros 150 millones. En aquella ocasión Petroecuador informó que el contrato tiene una vigencia aproximada de cinco años y que la operación contempla la provisión de 76 320 000 barriles, con una estructura comercial en la que se entrega el petróleo crudo a precio de mercado, conforme el día de carga.



Mientras que en abril, el Ministerio de Finanzas suscribió un crédito por USD 2 000 millones con el banco chino CDB. De manera paralela a la firma del préstamo, Petroecuador firmó un contrato comercial de venta de crudo con Petrochina, a precio de mercado.

Este Diario pidió el viernes 16 de diciembre datos a Petroecuador sobre las dos últimas operaciones, pero no tuvo respuesta.