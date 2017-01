Presunto autor de la matanza de Año Nuevo en Estambul dice que actuó por orden del Estado Islámico

El presunto autor del atentado de Año Nuevo en Estambul afirmó, durante su detención, que pasó al acto tras recibir instrucciones provenientes de Raqa, bastión del grupo Estado Islámico en Siria, informó este miércoles 18 de enero del 2017 la prensa turca.

Según el diario Hürriyet y el canal CNN-Turk, que citan pasajes de su interrogatorio, el atacante indicó que debía en un primer momento atacar la plaza Taksim, en Estambul, visitada por numerosos turistas, pero que renunció debido al importante dispositivo de seguridad.



“Recibí instrucciones desde Raqa. Recibí la orden de llevar a cabo un ataque en Taksim en Nochevieja”, declaró Abdulgadir Masharipov, ciudadano uzbeko detenido el lunes por la noche, según un pasaje publicado por Hürriyet.



El sospechoso indicó que fue a la plaza Taksim para observar el lugar y grabó imágenes que envió a sus contactos en Raqa. La prensa turca difundió un video en el que se ve al presunto autor del ataque filmándose en la plaza sin que se sepa la fecha.



“Fui a Taksim en Nochevieja, pero había medidas (de seguridad) muy importantes. Llevar a cabo el ataque no me pareció posible. Volví a contactar a la persona que me había dado la orden”, continuó.



Luego de recibir la instrucción de encontrar un nuevo objetivo en la zona, Abdulgadir Masharipov se subió a un taxi, recorrió el litoral y estimó que el club privado Reina, dijo, “parecía propicio para un ataque. A la vista, no habían muchas medidas de seguridad”.



El desarrollo del ataque ya se conoce: poco después de la llegada del nuevo año, el atacante se presentó en la entrada de la discoteca, mató a un policía, ingresó en el club y comenzó a disparar contra la multitud, matando a 39 personas.



El atacante, que se dio a la fuga, fue detenido el lunes por la noche en Estambul junto a cuatro personas al cabo de una amplia cacería humana que necesitó centenares de policías.



Según las autoridades Abdulgadir Masharipov se entrenó en Afganistán y reconoció ser el autor de la matanza del club Reina.



“¿Quién es el verdadero autor detrás (del ataque), que dirigió al o a los atacantes? Ahora esperamos que todos esos detalles se conocerán”, declaró el viceprimer ministro turco, Numan Kurtulmus.



Por otra parte, 27 personas sospechosas de pertenecer al EI y vinculadas al atacante del Reina fueron detenidas en Bursa (noroeste), informó la agencia de prensa progubernamental Anadolu.