'Si yo fuera presidente': lo que decía  Trump en 1999 sobre Corea del Norte

El presidente Donald Trump ha hecho comentarios fuertes contra Corea del Norte desde hace tiempo, como se puede ver en una entrevista de 1999 que está circulando por internet.



En la conversación con el fallecido Tim Russert en el programa de la NBC 'Meet the Press', Trump dijo que como presidente él "negociaría como loco" con Corea del Norte, pero agregó que "si la negociación no funciona, entonces es mejor resolver el problema ahora que hacerlo después".

La entrevista, realizada cuando Trump consideraba ser candidato a las elecciones presidenciales en 2000 por un tercer partido, volvió a llamar la atención luego de la advertencia que el ahora mandatario hizo esta semana a Corea del Norte acerca de que podrían enfrentar "furia y fuego" si continuaba con sus amenazas contra Estados Unidos.



Betsy Fischer Martin, veterana productora de 'Meet the Press', recordó que Trump asistió al programa para discutir sus planes de cambiar su afiliación del Partido Republicano al Partido de la Reforma. La mayor parte de la entrevista trató sobre sus ambiciones presidenciales y otras políticas. Durante la entrevista, Russert le preguntó sobre el libro que iba a publicar, en el cual Trump dijo que si él fuera presidente estaría dispuesto a lanzar un ataque preventivo contra Corea del Norte.



Trump dijo que él primero negociaría y trataría de obtener el "mejor acuerdo posible". Cuando Russert señaló que los militares retirados habían advertido no realizar un ataque preventivo, el entonces empresario dijo: "No estoy hablando sobre que utilicemos armas nucleares. Me refiero a que ellos tienen áreas en las que están desarrollando misiles".



Cuando Russert lo presionó sobre lo que él haría si fuera aconsejado sobre no hacer un ataque, Trump contestó: "No lo sé. Puedes hacerlo dentro de cinco años cuando tengan ojivas que apunten a Nueva York o a Washington… ¿O quieres mejor hacerlo ahora? Es mejor que lo hagas ahora".



Sin embargo, añadió: "Si lo piensas seriamente, ellos negociarán y nunca llegará a esa situación".