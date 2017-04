Presidente Rafael Correa enviará reforma a concursos de médicos

El presidente Rafael Correa realizó ayer (29 de abril de 2017) el enlace 520 de su Gobierno desde la plataforma financiera, en el norte de Quito.

Informó que el edificio albergará a unos 4 600 servidores de 15 entidades públicas del sector económico. Anunció que se inaugurará el próximo lunes 15 de mayo.

Por otro lado, el Mandatario informó que mantuvo una reunión con su equipo para dar solución a un conflicto en el concurso de nombramientos de médicos en el sistema de salud pública.



Correa agregó que los concursos son necesarios para llenar las plazas y dar espacio a los profesionales de vincularse a la red pública. Pero -dijo- ha habido un “desastre” en su realización. Incluso, en los 10 años de su Gobierno.



Esto porque hay médicos con diez años de experiencia con nombramientos provisionales o contratos ocasionales cuando eso debería durar un máximo de dos años.



Ahora, se va a dar puntos adicionales a la experiencia de más de cuatro años en el mismo puesto. Y estos profesionales deberán sacar un mínimo del 70% en el concurso para conservar su puesto sin importar si otros concursantes externos sacan mayor nota. Se enviará una reforma a la Ley de Servicio Público.



“Esto no debió ocurrir, esto es pereza, es indolencia, es indiferencia y asumimos nuestra responsabilidad, tenemos diez años en el gobierno. No entiendo como no resolvimos esto a tiempo”, dijo.

Además, Correa aceptó la presencia del fiscal electo Carlos Baca Mancheno el jueves pasado en una reunión en Puembo. Pero, descartó que esta haya sido una sesión del buró político de AP.

Aclaró que se trató de una reunión de 30 personas con expertos extranjeros para analizar los resultados electorales y la percepción de corrupción en el país. Mencionó que se estudió la derrota de AP en la Sierracentro.