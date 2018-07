El presidente de Perú advierte que el sistema judicial está en descomposición

LEA TAMBIÉN

El presidente peruano, Martín Vizcarra, señaló hoy que la difusión de los audios donde se escucha a varios jueces y magistrados incurrir en presunto tráfico de influencias y prevaricación "revela el grado de descomposición del sistema de administración de justicia" en Perú.

"Es una muestra de que se trata de un problema estructural que es necesario poner fin. Nadie puede cruzarse de brazos ante esta situación", apuntó Vizcarra en la primera reunión de la comisión de expertos creada para elaborar una propuesta de reforma integral del sistema de justicia, con el diplomático Allan Wagner a la cabeza.



El escándalo de corrupción implica hasta ahora al juez supremo César Hinostroza, al expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos, y a tres miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), a quienes se les escucha negociar prebendas e intercambio de favores a cambio de dinero, e incluso la absolución del violador de una menor de 11 años.



El mandatario de Perú señaló que la grave crisis que atraviesa la Justicia del país "no solo entorpece al crecimiento (económico), sino que afecta a la vida diaria de la población que no puede acceder a justicia con transparencia".

Por ello, señaló que su Gobierno hará "una reforma del sistema de Justicia no solo porque es una larga demanda de la población", sino porque no quieren "mantener las cosas como están".



En la mesa donde Vizcarra terminó su presentación con un llamado a la población a mantener "unidad en un momento decisivo", también estuvieron presentes los siete miembros de la comisión de expertos.



Wagner saludó la voluntad política de Vizcarra de alcanzar "una reforma profunda" de la administración de justicia, que ha sido a su vez "un anhelo largamente esperado por la ciudadanía" y sustentado por "diversos estudios", pero que "lamentablemente, por falta de visión política, no llegó a materializarse".



Asimismo, precisó que, pese a que el grupo de expertos tiene solo 12 días para elaborar las propuestas para la reforma judicial, se enfocarán en que estas sean "muy completas, operativas e importantes, y que señalen el inicio del proceso, de tal manera que puedan ser rápidamente llevadas a cabo".



Con las conclusiones de la comisión, Vizcarra presentará la propuesta de reforma al Congreso, durante su discurso del 28 de julio, día nacional del país, en el que celebrará los 197 años de independencia.

La reforma integral del sistema de justicia debe ser aprobada con mayoría de dos tercios en el Congreso, donde el fujimorismo tiene mayoría y hasta ahora no ha atendido el pedido de Vizcarra de aplicar el artículo 157 de la Constitución para destituir a todos los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura.