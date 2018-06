Lenín Moreno: Tame sufrió pérdidas de USD 200 millones en la década pasada

LEA TAMBIÉN

El presidente Lenín Moreno terminó este miércoles, 13 de junio de 2018, una visita a la provincia de Napo. El Primer Mandatario antes de abandonar esa provincia tuvo un conversatorio con medios locales.

Los periodistas de la zona insistieron en las preguntas sobre el Aeropuerto Jumandy, en el cantón Tena. Moreno aseguró que no es un error haber construido la terminal y se comprometió a trabajar con el Ministerio de Turismo para promocionar vuelos chárter internacionales y viajes turísticos desde la Costa.



Añadió que la aerolínea estatal Tame perdió más de USD 200 millones durante la década pasada y por eso es complicado que actualmente se dedique a reactivar aeropuertos. “Hay que salvarlo y luego podría dedicarse a vuelos en ciudades más pequeñas”, dijo.



En otros temas, el Primer Mandatario topó el tema de las crisis políticas y sociales que se viven en Venezuela y Nicaragua. “La situación humana de las personas que salen de Venezuela y de los fallecidos en Nicaragua dice mucho de esas democracias”, señaló.



Sobre Venezuela, Moreno insistió en la propuesta de consulta popular para saber si la ciudadanía de ese país refrenda "los resultados de la elección en la que supuestamente ganó el señor Nicolás Maduro". Y destacó que otros Gobiernos -como el de Francia- estén apoyando esta iniciativa.



Otro de los temas tratados fue la adjudicación de frecuencias de radio y televisión. El Mandatario aseguró que se está haciendo cumplir la ley, que determina que el acceso debe ser entre partes casi iguales para los medios privados, públicos y comunitarios. “En el Gobierno anterior se amenazó con cerrar muchas frecuencias. Pero, el Gobierno no es el dueño de las frecuencias sino la ciudadanía, las audiencias”.



El Presidente también respondió a denuncias sobre supuestos casos de nepotismo (otorgar cargos públicos a familiares de autoridades) en el Gobierno. Él aseguró que en su administración no hay un solo pariente consanguíneo suyo que haya conseguido trabajo en el sector público.

Añadió que hay algunos familiares que están trabajando desde antes y no puede pedirles que se retiren porque “sería injusto”. Por ejemplo -dijo- tiene un pariente fiscal que lleva 25 años en esa tarea. Al final, informó que se están revisando los casos de nepotismo que han sido denunciados en las instituciones el Estado.



En otros temas, el presidente Moreno adelantó que minutos después del conversatorio con los medios de comunicación -tras su viaje a Quito- se reunirá con el expresidente chileno, Ricardo Lagos. Indicó que tiene fundamental interés en conversar con el político sudamericano ya que en su Gobierno se disminuyó ostensiblemente el desempleo y la economía de Chile creció a un ritmo del 6,5%. “Seguramente tiene bastante que comunicarnos, muchas experiencias que enseñarnos para nosotros tomar aquello que sea posible adaptarlo a la realidad del Ecuador”.



En temas económicos, uno de los periodistas locales cuestionó si tras la aprobación del proyecto de ley urgente que se tramita en la Asamblea, se continuará los contactos con multilaterales y bancos de inversión. Moreno aseguró que sí y recordó que uno de los propósitos de enviar ese proyecto es que los gobiernos seccionales tengan acceso a créditos de entidades multilaterales.



“Estos recursos son necesarios para el desarrollo local”, mencionó. Y dijo que espera que los asambleístas tengan una “actitud patriótica para que aprueben la ley como nosotros (el Ejecutivo) la enviamos”.