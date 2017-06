Presidente Lenín Moreno: 'Existen muchas más personas involucradas' en el caso Odebrecht

El Gobierno luchará en contra de “cualquier tipo de corrupción, cualquier tiempo y cualquier persona que la practique”, según el presidente Lenín Moreno. Lo dijo al instalarse el primer Gabinete Ampliado Itinerante que dirige, este viernes 2 de junio del 2017.

Desde Babahoyo, Moreno contó que recibió la víspera la lista de implicados en el caso de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht. La conoció después de que el Fiscal General de la Nación, Carlos Baca Mancheno, recibiera la información en su viaje a Brasil.



Según el Presidente, la que describió como una empresa “corrupta y corruptora”, de acuerdo a los datos recibidos habría hecho “de las suyas” “durante toda su estadía en Ecuador”. Por eso explicó que hay “muchas más personas involucradas en el proceso” y eso motivará más investigaciones, allanamientos y encarcelamientos, de ser el caso, tras las instrucciones fiscales.



En su alocución desde la Unidad Educativa Eugenio Espejo, de Babahoyo, Moreno dijo que el Ejecutivo le ofreció a la Fiscalía todo el contingente y la ayuda que había comprometido desde que asumió el poder. “Había manifestado en el mensaje a la nación que iba a haber una lucha frontal contra todo tipo de corrupción y esta es una forma de comprobarlo”, señaló.



Pero subrayó que el Ejecutivo debe dejar al poder judicial el espacio para trabajar libremente y así propender a que exista independencia de funciones. Agregó que una vez que el Fiscal obtuvo la información, el Gobierno inició “inmediatamente” las acciones frente a los presuntos involucrados en el escándalo internacional de coimas. Según su criterio, esa es una muestra de que el Gobierno no estaba “hablando en el aire sino de forma certera y veraz “.



Además, aprovechó el espacio para dirigirse a sus ministros: “No lo tomen como una amenaza sino una advertencia de que hay que ser excesivamente escrupulosos en el manejo de los fondos públicos para que a futuro no estemos hablando exactamente de lo mismo”.



Las declaraciones se dieron luego de que en la víspera y en la madrugada de este 2 de junio, la Fiscalía realizara junto a personal policial allanamientos a viviendas de presuntos implicados en el caso Odebrecht. Uno de ellos fue un familiar del vicepresidente Jorge Glas.

Declaración textual de Lenín Moreno, viernes 2 de junio:



“Ayer el señor fiscal dio a conocer la lista en los involucrados en el tema de Odebrecht la empresa esta corrupta y corruptora que parece que durante toda su estadía acá en el Ecuador hizo de las suyas.



Inmediatamente manifestamos al señor Fiscal, que es el que tiene la información, entiendo que en estos momentos está ofreciendo una declaración.



Nosotros le ofrecimos todo el contingente, toda la ayuda que habíamos comprometido desde el comienzo por parte del Gobierno Nacional.



Yo había manifestado en mi mensaje a la Nación que iba a haber una lucha frontal contra todo tipo de corrupción y esta es una forma de comprobarlo. La única manera de lograr que exista independencia de funciones es que de parte del Ejecutivo se de a cada una de las instancias toda la libertad para que puedan actuar libremente y eso es lo que ha pasado en el caso del señor fiscal.



El señor fiscal fue a Brasil,obtuvo la información nos la transmitió la información e inmediatamente el Gobierno inició las acciones. Creo que esto da prueba certera prueba cierta de que no estábamos hablando en el aire. Estábamos hablando de forma certera, estábamos hablando de forma veraz el momento en que dijimos que íbamos a hacer una lucha frontal, abierta y una cirugía mayor a cualquier tipo de corrupción, de cualquier tiempo, y cualquier persona que la practique.



Por favor no lo tomen como una amenaza, creo que es una advertencia que nos da la circunstancias y el tiempo para saber que debemos ser defensores excesivamente escrupulosos en el manejo de los recursos públicos en primer lugar y en segundo lugar no solamente aquello porque no se olviden que en más de una ocasión no solamente los ministros, no solamente las autoridades caen en estos procesos por haber sido corrompidas, sino muchas veces por no tener el debido cuidado el momento de cumplir el debido procedimiento.



Por favor señores ministros, ser extremadamente cuidadosos para que a futuro no estemos hablando exactamente de lo mismo.



Las investigaciones continúan, existen muchas más personas involucradas en este proceso así que las investigaciones, los allanamientos que se han realizado, continuarán y por cierto el encarcelamiento de las personas ya por las instrucciones fiscales porque esto nosotros no lo podemos determinar por nosotros mismos. De acuerdo a información de la Fiscalía nosotros tenemos que proceder. Esto va a continuar así es que esto nomás, tener cuidado. Nosotros vamos a continuar con nuestro trabajo de manera absolutamente normal”.