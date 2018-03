El presidente Lenín Moreno ingresó por los estacionamientos al Congreso Nacional de Chile

El presidente Lenín Moreno tuvo que superar un obstáculo durante su visita protocolar a Chile. Toda la agenda oficial de la posesión se desarrolló sin inconvenientes. Sin embargo, a su arribo al Congreso Nacional de Chile, localizado en Valparaíso, Moreno tuvo que ingresar, literalmente, por la puerta de atrás. En ese edificio se realizó la ceremonia de traspaso de poder, en la que Sebastián Piñera recibió la banda presidencial de manos de su antecesora, Michelle Bachelet.

Moreno no pudo entrar al acto por la puerta principal, ya que el predio legislativo no contaba en ese momento con una rampa de acceso. El Presidente ecuatoriano tuvo que acceder al lugar por los estacionamientos del Congreso y luego ingresó por la puerta de los senadores, según recogió La Tercera. Con esa misma suerte corrió el rey emérito de España, Juan Carlos I, quien también se moviliza en silla de ruedas.



El nuevo presidente del Senado de Chile, Carlos Montes, confirmó en declaraciones a la prensa que Lenín Moreno ingresó por la parte posterior del predio. “La puerta de atrás también es ancha, pero esa no es la protocolar… Por la otra puerta se instaló una rampa para que entre el Presidente Lenín Moreno. Efectivamente aquí hay un pendiente”, señaló el senador.



Justamente, en una de sus actividades oficiales durante su visita, Moreno concedió una entrevista televisiva, en la que habló sobre temas de inclusión para personas con discapacidad, entre otros temas de la coyuntura política latinoamericana.



Cuando llegó a la Vicepresidencia impulsó la visibilización de personas que se mueven en sillas de ruedas y con todo tipo de discapacidad. Su programa bandera fue la Misión Manuela Espejo, a través de la que se ubicó a los ecuatorianos con discapacidad, en todos los rincones del país. Y se les entregó ayudas técnicas y un bono.