El presidente Donald Trump dice a Irán que quienes patrocinan el terrorismo se arriesgan a ataques

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lamentó el miércoles 7 de junio del 2017 los atentados que dejaron al menos 12 muertos en Teherán, pero sugirió que Irán propició los ataques mediante su "patrocinio del terrorismo" en Oriente Medio

"Subrayamos que los estados que patrocinan el terrorismo se arriesgan a convertirse en víctimas del propio mal que promocionan", dijo Trump en un comunicado difundido por la Casa Blanca.



"Lloramos y rezamos por las víctimas inocentes de los ataques terroristas en Irán, y por el pueblo iraní, que atraviesa tiempos tan difíciles", aseguró el mandatario en su breve comunicado.



Estados Unidos acusa a Irán de patrocinar el terrorismo mediante su apoyo al grupo chií libanés Hizbulá, a milicias palestinas en Gaza, a los rebeldes hutíes del Yemen y a las milicias que luchan en Siria junto al régimen.



El mensaje de Trump contrasta con la reacción más tradicional expresada unas horas antes por el Departamento de Estado estadounidense, que condenó los ataques y expresó sus condolencias a las víctimas y sus familias.



"La depravación del terrorismo no tiene cabida en un mundo pacífico y civilizado", dijo en un comunicado la portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Heather Nauert.

El Gobierno estadounidense no ha respondido a la acusación de los Guardianes de la Revolución de Irán, que hoy destacaron que los ataques se registraron semanas después de la reciente reunión en Riad de Trump con "uno de los gobiernos reaccionarios (el saudí) que siempre ha apoyado a los terroristas takfiríes".



Ese cuerpo militar iraní vinculó así a Estados Unidos y Arabia Saudí con los atentados, que tuvieron como blanco el Parlamento y el mausoleo del imán Ruholá Jomeiní en Teherán, y dejaron al menos doce muertos y unos 42 heridos.



Una fuente del Departamento de Estado no quiso responder hoy a las preguntas de Efe sobre esa acusación iraní, y se limitó a indicar que el Gobierno estadounidense "no tiene nada más" que añadir respecto a los ataques.



Estados Unidos tampoco ha aclarado si sus servicios de inteligencia han confirmado independientemente que el Estado Islámico (EI) sea el responsable de los ataques, algo que marcaría el primer atentado de ese grupo terrorista en Irán.



Los atentados coinciden con un momento de turbulencias en Oriente Medio, después de que varios países del Golfo Pérsico y África rompieran relaciones diplomáticas con Catar, debido a su supuesto apoyo el terrorismo y también, en parte, a su buena relación con Irán, el gran enemigo en la región de Arabia Saudí y sus aliados.



Trump propuso hoy reunir en la Casa Blanca a las partes implicadas en la disputa diplomática con Catar "para ayudarles a resolver sus diferencias", durante una conversación telefónica con el emir catarí, Tamim bin Hamad al Zani.