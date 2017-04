Presidente Rafael Correa dice que la prisión por pensiones alimenticias y la tabla de pensiones están en revisión

Para el jefe de Estado, Rafael Correa, hay abusos en la aplicación de la Ley para garantizar el pago de pensiones alimenticias para los hijos. La mañana del martes 25 de abril del 2017 señaló que la normativa que ordena prisión está en revisión, al igual que la tabla de pensiones.

“¿Pero qué resolvemos cuando un padre de familia de buena voluntad y de buena fe pierde su trabajo y no puede pagar dos meses consecutivos la pensión alimenticia a sus hijos y se los mete presos? Eso es precisamente lo que está sucediendo, sin ninguna evaluación por parte del juez”, dijo Correa en la inauguración del Complejo Judicial en el sur de Quito.



En su alocución, el Mandatario señaló que se revisarán “estas inconsistencias” y calificó de abusos a casos en los que los padres no pueden pagar la manutención por dos meses. Dijo que hay centenas de personas que sin haber cometido algún delito están tras las rejas.



El artículo 137 del Código General de Procesos establece el apremio personal en materia de alimentos. La normativa indica que “en caso de que el padre o la madre incumplan el pago de dos o más pensiones alimenticias, la o el juzgador a petición de parte y previa constatación mediante la certificación de la respectiva entidad financiera o del no pago dispondrá el apremio personal hasta por 30 días y la prohibición de salida del país. En caso de reincidencia el apremio personal se extenderá por 70 días más y hasta por un máximo de 180 días”.



No solamente el apremio está en revisión. El presidente Correa adelantó que también se busca la modificación de la tabla de pensiones para que se tome en cuenta el ingreso de ambos progenitores para hacer los cálculos. “Así sea la hija de Bill Gates no se toma en cuenta su ingreso, solo el ingreso del padre que no está con el hijo. Es como que hubiera que sancionarlo de por vida por haber tenido un fracaso matrimonial en este caso. Eso tampoco resiste el menor análisis”, comentó.



Para el Jefe de Estado hay oposición dentro del Gobierno que impide modificar las normativas. Sin embargo, indicó que se buscarán cambios rápidos. Para él hay situaciones “abusivas” e informó que la semana anterior se reunió con padres de familia que le informaron que no podían ver a sus hijos a pesar de cumplir con lo dispuesto en la Ley.