El presidente Correa no descarta candidatizarse en el 2021

El presidente Rafael Correa no descarta ser candidato presidencial en el 2021. El Mandatario hizo una advertencia en el Enlace Ciudadano 506 transmitido el sábado 31 de diciembre del 2016, desde Salinas (Santa Elena).

“Si siguen molestando me les presento en el 2021 y los volveremos a derrotar”, dijo el Jefe de Estado en el enlace del pasado sábado.



Estas declaraciones se enmarcaron en la explicación de la Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de la Tierra y Fijación de Tributos, conocida como Ley sobre plusvalía que fue aprobada por la Asamblea Nacional y que ha recibido el rechazo de legisladores de la oposición y los sectores productivos, especialmente de la construcción.



El Mandatario dio el ejecútese a la iniciativa legal, que ya fue publicada en el Registro Oficial, el 30 de diciembre del 2016.



El Presidente no puede ser candidato en las elecciones del 2017 porque existe una transitoria en un paquete de enmiendas constitucionales, de iniciativa del propio Ejecutivo, que lo impide. Sin embargo, en cuatro años (2021) podrá candidatizarse nuevamente.



Correa también llamó traidor al asambleísta de Alianza País, Christian Viteri, por votar en contra de esta Ley que fue enviada por él al Legislativo con carácter de económico urgente. “Ojalá lo expulsen rápido por desleal y traidor. Es un señor figureti”, expresó en el último enlace del 2016.



Viteri respondió, a través de su cuenta de Twitter, que su salida era casi un hecho del movimiento oficialista. “Decepción que el proyecto político como @35pais (Alianza País) que creía ciudadano tenga dueño. (El Presidente) ordenó mi expulsión y se dará. Debemos perder el miedo a discrepar”.



Según el Mandatario, la Ley Contra la Especulación sobre valor de las Tierras (Ley de Plusvalía) no afectará a los pobres, sino a los que buscan tener ganancias extraordinarias al comprar un bien inmueble.