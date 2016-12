Presidenciables exigen transparencia y sanciones en Ecuador, por el caso Odebrecht

Los candidatos a la Presidencia del Ecuador, tanto de oposición como del oficialismo, coinciden en que se debe investigar a fondo lo ocurrido con la empresa constructora de Brasil Odebrecht. Según un expediente del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la firma habría pagado USD 33,5 millones en sobornos a funcionarios de Ecuador.

En el documento no se detallan los nombres de las personas involucradas. Desde el 2012, la empresa se hizo cargo de cinco obras por USD 749 millones, como consta en el sistema Nacional de Contratación Pública. Para los presidenciables es fundamental que se descubra a los responsables y se apliquen sanciones.



Según los documentos publicados ayer, 21 de diciembre del 2016, por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht pagó aproximadamente USD 788 millones en sobornos en otros 11 países del mundo, para beneficiarse de contratos.



A través de su cuenta de Twitter, el fiscal general Galo Chiriboga informó que se comunicó con el embajador de Ecuador en Washington, Francisco Borja, para hablar sobre el caso Odebrecht. El diplomático mantendrá una reunión este 22 de diciembre del 2016 con representantes del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Se recabará información y la Fiscalía ofreció actuar con “celeridad”.



Sobre lo ocurrido, los ocho candidatos a la Presidencia señalaron: