Los presidenciables no explicaron cómo financiarán su plan económico, dicen dos expertos

El Diálogo Presidencial 2017 estuvo marcado fuertemente por planteamientos en materia económica. Los ocho candidatos propusieron una agenda que busca reactivar al país y mejorar el mercado laborar que se ha visto afectado por la contracción de la economía nacional.

Bajar impuestos, generar empleo y fomentar el emprendimiento fueron algunas de las ideas que expusieron los candidatos la noche del 5 de febrero del 2017. A continuación dos expertos económicos analizan los planteamientos de los postulantes a la Presidencia.





Walter Spurrier, director de Análisis Semanal



La situación económica del país es sumamente crítica. Pese a que los candidatos mencionaron este hecho, ninguno puso mucho énfasis porque políticamente sería contraproducente.



Políticamente no es posible decir: la situación está muy complicada y vamos a tener grandes dificultades para salir adelante. Nadie lo dice y más bien la tendencia es en mayor o menor grado a hacer propuestas.



Por ejemplo, cuando el candidato Lenín Moreno habló de protección social de cuna a tumba, detrás de eso está implicando un mayor gasto del Estado. Todos quisiéramos una protección social hasta la tumba, pero realmente eso no es factible ahora.



Quizás quien más énfasis dio al complicado momento económico que atraviesa el país es Guillermo Lasso cuando habló de un cambio de modelo porque todo el nuevo empleo tiene que venir por el lado del sector privado.



Él también hizo énfasis en mayores beneficios sociales, en cambio Lenín Moreno habló de triplicar el bono de la pobreza.Otros hablan de devolverles a quienes se les haya quitado el bono solidario.



Eso solo hace que el debate en la parte económica no se centre en lo principal: lo duro que va a ser la crisis y cómo la vamos a pagar, porque quién se refiera a ese tema va a terminar perdiendo votos. Entonces, en ese sentido, pierden un poco de valor las propuestas.

Carlos de la Torre, director del Instituto de Investigaciones Económicas de la PUCE



Hubo una repetición de las propuestas de campaña que son más demagogia que posibilidades reales. Esto en general para el conjunto de los candidatos.



En los elementos específicos que plantearon siempre quedó sin responderse la pregunta de cómo van a lograr lo que cada uno de ellos han ofrecido. Y todas las propuestas implican la erogación de recursos fiscales. En ese sentido, no queda claro cómo se van a cumplir esas promesas porque incluso resultan contradictorias en algunos casos. Porque hay candidatos que están ofreciendo la eliminación de impuestos.



Por un lado, eso va a tener incidencia negativa en la caja fiscal. Sus propuestas implican necesariamente una erogación importante de recursos fiscales y no se entienden cómo se financiarán si por el otro lado plantean reducir ingresos.



Hay unas dos propuestas que son bastante preocupantes: las famosas zonas francas. En este caso, la zona franca turística que se mencionó y la zona franca de la salud. Lo que implica especialmente la segunda es un esquema clarísimo de privatización. En el caso de la salud eso significaría que el Estado va a dar un paso al costado en lo que corresponde a su actual responsabilidad para proporcionar servicios de salud gratuitos a las personas, porque ahora serían privados.



En el caso del empleo hay las posibilidades de generar un empleo muy rápido. Pero es un empleo con características precarias, es decir, posibilitar la contratación por horas, jornadas parciales con salarios evidentemente parciales. Eso puede ampliar el empleo notablemente de un momento al otro, perola pregunta es en qué condiciones.