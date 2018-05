Se presentó programa para evitar que conductores sean estafados por 'foqueros'

LEA TAMBIÉN

El programa 'Juntos por tu bienestar y el de tu vehículo' fue presentado la mañana de este martes 8 de mayo del 2018 en la Florida Alta, norte de Quito. Con esta se busca evitar que los dueños de los vehículos sean estafados al momento de verificar el estado de sus autos antes de la revisión técnica vehicular.

El proyecto es promovido por la Policía Nacional y la Asociación de Servicios de Mantenimiento Vehicular (Asomenve). El mayor Jorge Luna, jefe del Circuito Cochapamba, indicó que en la calle Florencia Malo se instaló una caseta con policías para evitar que desconocidos, denominados 'foqueros', se acerquen a los vehículos para estafar a los conductores con trabajos adulterados y venta de focos de baja calidad.



"Son vendedores informales, quienes les dicen a los choferes que las luces están dañadas. Al momento que se bajan a revisarlas, otras personas se acercan del otro lado y las queman. Luego, por un foco que vale USD 3 le cobran 20 o 30", precisó el oficial.



Ante eso, el objetivo del programa es evitar las estafas con controles permanentes a esas personas y manejar un registro permanente. Ahora hay una lista de funcionarios que se encargarán de esas tareas en talleres especializados.



Ellos visten un chaleco azul con el logo de la Policía y la Asomenve, así como con los números del taller y trabajador.



Si una persona es víctima de estafa o de alguien que no está autorizado a realizar ese tipo de trabajos, puede acudir a la caseta policial y presentar su denuncia.



Wagner Dávila es representante legal de Asomenve. Indicó que 60 mecánicos de 8 talleres trabajan en el proyecto.



Este surgió -añadió el dirigente- por la inseguridad que se generó ante las denuncias. "Los desconocidos les queman los focos y luego los venden muy caros. Eso nos afecta como talleres".



Recomendó a los clientes que no se dejen convencer cuando desconocidos se les acercan a decir que las luces de sus vehículos no funcionan. "La Policía nos proporcionará ayuda sacando a la gente que no debe estar aquí".



Carolina Moreno, directora de Resolución y Ejecución de la Agencia Metropolitana de Control, enfatizó que se han registrado varios problemas con usuarios y la gente que oferta accesorios de carros en la vía pública. Ha realizado seis operativos desde hace seis meses para retirar las ventas informales sin autorización.



Hubo alrededor 25 comerciantes sancionados por la venta informal de accesorios (focos y plumas), así como la oferta de servicio automotriz sin permiso.

Según datos de la Policia, "se ha verificado que la mayor cantidad de víctimas de estafas son personas de la tercera edad y mujeres. Existe alrededor de 20 a 40 estafas diarias aproximadamente en horarios de 08:00 a 17:00, de lunes a sábado, en la revisión vehicular".