Plan económico de Lenín Moreno genera cinco preocupaciones

La forma en la que se implementarán las 14 medidas del programa económico que anunció el presidente Lenín Moreno el pasado 2 de abril, preocupa al sector empresarial, que inicialmente recibió con buenos ojos las propuestas.

Una buena parte del programa depende de la ley económica, que se prevé presentar esta semana (segunda de mayo) a la Asamblea.

Los empresarios temen que la reforma deje por fuera medidas claves para solucionar cinco problemas: brecha fiscal, deuda, escasez de inversión, baja productividad y desequilibrio en la balanza de pagos.



El Comité Empresarial Ecuatoriano (CCE) presentó sus observaciones a la ministra de Finanzas, María Elsa Viteri, el jueves pasado (3 de mayo). Roberto Aspiazu, director de la CEE, destacó que el plan tiene elementos positivos, como la remisión tributaria y la eliminación del impuesto mínimo a la renta.



Pero incluye aspectos que tendrán impactos negativos en la industria, como la eliminación del crédito tributario al impuesto a la salida de divisas (ISD), que derivará en una menor liquidez para las empresas.



“El Jefe de Estado dijo que no iban a subir impuestos, pero si elimina este beneficio es como alzar tributos. Parece que va a pasar lo mismo que ocurrió con la Ley de Reactivación, que solo tuvo medidas tibias”.



El Foro de Economía y Finanzas Públicas entregó este lunes 7 de mayo del 2018 una carta al Jefe de Estado, con 11 propuestas para transparentar las cifras, fortalecer las reservas internacionales y lograr disciplina fiscal. Las iniciativas incluyen textos de reforma al Código de Finanzas Públicas.



Para Marco Flores, miembro del foro, las medidas que hasta ahora ha presentado el Gobierno han fracasado porque carecen de perspectiva global, como las acciones para achicar al sector público, “que se diluye por su extrema generalidad”.





Ajuste al déficit



En el presupuesto aprobado en agosto pasado, Finanzas estimó un déficit fiscal (ingresos menores a los gastos) de 3,94% del PIB para el 2018, es decir, unos USD 4 100 millones. Sin embargo, al anunciar el plan económico, el Ejecutivo reconoció que la brecha será más alta este año, de 5 866 millones. Según el Mandatario, con el programa el déficit se irá ajustando hasta llegar a 2,47% en el 2021.



Hay dos medidas que ya adelantó el Gobierno para alcanzarlo. Una es la reducción de USD 1 000 millones en gastos mediante optimización del tamaño del Estado.



La otra es una remisión tributarios, con lo que se espera recaudar USD 602 millones en el 2018. Para el analista Vicente Albornoz, estas proyecciones son demasiado optimistas y no son suficientes.





Límite a la deuda



El informe presentado el 9 de abril por la Contraloría concluyó que se rebasó el límite de 40% de endeudamiento en relación al PIB permitido por ley. Por ende, se dispuso que toda nueva operación debe ser aprobada por la Asamblea, además, que se debe presentar un plan de equilibrio fiscal.



Pablo Dávalos, miembro de la veeduría del examen de Contraloría, señala que debido a que el informe indica que el techo se sobrepasó en el 2016, toda nueva deuda está fuera de ley. De ahí que es “necesario que la Ministra envíe a la Asamblea un proyecto de ley que modifique la regla macro fiscal del 40%”, dice Dávalos.



Pero la Ministra de Finanzas adelantó que el plan económico no incluye medidas en relación al techo legal de la deuda.





Inversión privada



El Gobierno anunció que las nuevas inversiones que lleguen al país gozarán de incentivos tributarios progresivos. Además, que se fortalecerá el mercado de valores.



Según Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, en la reunión que tuvieron con la ministra Viteri la semana pasada no quedó claro si se incluirán beneficios como la eliminación del impuesto a la ganancia por la venta de acciones de las empresas en la bolsa. El proyecto tampoco incluye reformas para incrementar las alianzas público-privadas.



Jaime Rumbea, de la Asociación de Promotores Inmobiliarios, añadió que se les había prometido incluir incentivos para que lleguen al país fondos de inversión para el sector inmobiliario, “pero de lo que conozco, no se los incluyó”, dijo.





Productividad



La eliminación del impuesto mínimo a la renta fue uno de los ofrecimientos que hizo Moreno y Viteri lo ratificó la semana pasada en una cita con el Comité Empresarial. Según Richard Martínez, presidente del gremio, ese es uno de los puntos positivos del programa.



Pero a los empresarios les preocupa que, por otro lado, el Gobierno pueda incluir la eliminación del crédito tributario para el ISD. Si se suprime el beneficio, el costo para el sector será de USD 330 millones al año. Daniel Legarda, presidente de la Federación de Exportadores, sostiene que esto perjudicaría a la productividad de las empresas.



“Los exportadores importamos materias primas y bienes de capital que pagan ISD. Eliminar el crédito tributario significa restarnos liquidez”, añadió el directivo.





Balanza de pagos



En el plan económico, Moreno anunció un incremento de aranceles a productos importados hasta los techos permitidos por la Organización Mundial de Comercio (OMC). La medida busca reducir la salida de divisas y, con ello, fortalecer la dolarización. El Mandatario aseguró que no se incluirá a insumos ni bienes de la industria.



El Gobierno inicialmente dijo que la medida aplicará a 375 partidas. Este lunes 7 de mayo del 2018 el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, explicó que el incremento aplicará solo a 270, aunque no detalló los productos. Dijo, además, que presentó una propuesta para diferir aranceles de bienes e insumos para la industria. Pese a ello, al sector empresarial le preocupa el alza de aranceles, pues creen que provocará que el país sea más caro y se reduzca el consumo.