Prensa oficial de Cuba confirma veda de gasolina especial

La prensa oficial de Cuba confirmó hoy, viernes 21 de abril del 2017, la limitación de la venta de gasolina especial solo a turistas y diplomáticos como una "medida pasajera" que aún no se sabe hasta cuando se extenderá, en la primera mención que hacen los medios estatales de la veda desde su puesta en vigor el 1 de abril.

La nota "Gasolina especial en veda por el momento", publicada en el semanario oficial Escambray de la provincia de Sancti Spiritus (centro de la isla), incluye declaraciones sobre la medida de directivos de la corporación estatal Cimex, que controla las estaciones de servicio de la isla.



Sin una comunicación oficial, el pasado 1 de abril Cuba limitó la venta de gasolina especial en las estaciones de servicios de la Unión Cuba-Petróleo (Cupet) a los autos rentados para el turismo, que además podrían cargar regular, algo que no estaba permitido hasta ese momento.



La medida se dio a conocer a los trabajadores de empresas estatales mediante una circular interna, a la que Efe tuvo acceso. Ni los trabajadores de las gasolineras ni los directivos de Cupet consultados por Efe en su momento confirmaron ni desmintieron la nueva orientación, que permite la venta del combustible de alto octanaje solo en efectivo y prohíbe el uso de tarjetas magnéticas que para ese fin usaban los autos estatales.



A pesar de la atención internacional por la conexión con la crisis en Venezuela, que disminuyó los envíos de petróleo subsidiado a la isla, la prensa nacional -toda estatal- no se hizo eco de la noticia ni de las largas filas de autos en las gasolineras.



Los funcionarios de Cimex, que incluye la red de gasolineras Cupet en todo el país, informaron a Escambray que la "orientación nacional de limitar la venta de gasolina especial o de alto octanaje (la llamada B 94) solo a los vehículos de renta para turismo y personal diplomático es una medida transitoria".



Las mismas fuentes aseguran "no conocer hasta cuándo se extenderá la actual coyuntura" y explicaron que la decisión de sustituir la asignación de gasolina especial por regular a los vehículos estatales responde a "irregularidades en el suministro" del combustible "premium", que "el país importa en su totalidad".



En el caso de la provincia de Sancti Spiritus, la nota especifica que la venta en efectivo no se ha detenido, con excepción de algunas estaciones de servicio "donde hubo desabastecimientos puntuales".



En La Habana, días antes de la entrada en vigor de la medida, podían verse largas filas de autos en las gasolineras que venden gasolina especial, a las que acudían los conductores para "prevenir" y "guardar para cuando no haya", aún cuando reconocieron a Efe que la noticia les había llegado "por el rumor que corría en la calle".



Antes del 1 de abril ya varias gasolineras habaneras que solo expenden combustible "premium" permanecían cerradas.



A veinte días de la implementación de la medida, se ha estabilizado el servicio en la capital cubana, con la interrupción ocasional en alguna gasolinera, en una situación muy parecida a la que existía antes de aplicarse la veda.



Las restricciones en la venta de gasolina especial se producen cuando el país busca un suministro alterno de combustible ante la reducción del crudo subsidiado que recibe desde 2003 de Venezuela, que llegó a alcanzar los 100 000 barriles diarios y que, debido a la crisis en ese país, se redujo a unos 55 000 barriles.



Por primera vez, en julio de 2016, el presidente cubano Raúl Castro admitió públicamente que la "contracción" en los suministros de combustible de Venezuela a la isla había provocado "tensiones adicionales en el funcionamiento de la economía cubana".