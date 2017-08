Las 77 preguntas que la Fiscalía hizo a Jorge Glas por el caso Odebrecht

El vicepresidente Jorge Glas respondió 77 preguntas dentro de la instrucción fiscal por asociación ilícita, en el caso Odebrecht. Las interrogantes fueron formuladas por la fiscal Diana Salazar, el 9 de agosto del 2017, en una sala de la Fiscalía General, en Quito.

En la versión que entregó, de forma libre y voluntaria, Glas menciona a los proyectos Manduriacu y Refinería del Pacífico, también dice conocer a José Conceição Santos, a Tomislav Topic, a Alexis Arellano, a Ramiro Carrillo. Habla de la relación con su tío, Ricardo Rivera, procesado en este caso. A continuación la transcripción de las 77 preguntas de la fiscal Salazar y las respuestas de su comparecencia.



1. Informe específicamente ¿cuáles fueron sus funciones en el Fondo de Solidaridad?



JG: Las funciones que ejercí son las que se encuentran establecidas en las leyes y reglamentos, en cada una de ellas es lo que he ejercido desde el año 2007.



2. En su versión usted hizo referencia a la ejecución del proyecto de la Hidroeléctrica San Francisco, ¿Cuál empresa estuvo encargada de dicho proyecto?

JG: La empresa Odebrecht y en un inicio se negó a repararla como es de conocimiento público.



3. Informe ¿qué acciones tomó el Estado ecuatoriano cuando la compañía se negó a reparar dicha hidroeléctrica?



JG: Como es de dominio público, la empresa Odebrecht fue expulsada del país, se le terminaron todos sus contratos que representaban cientos de millones de dólares, debido a que se negaba a responder.



4. ¿Recuerda qué año sucedió eso?



JG: Me parece en el año 2008



5. ¿Luego que fue expulsada la compañía en el año 2008 hubo alguna especie de negociación entre el Ecuador y la empresa para que regrese?



JG: Luego de la expulsión y de nuestra posición firme de exigir reparación e indemnización por la afectación causada, vino una misión de Odebrecht al Ecuador con la intención de responder ante el Estado ecuatoriano por las fallas constructivas, como es de dominio público, hubo una suscripción de una carta transaccional en donde Odebrecht, se comprometía en la reparación integral de la central hidroeléctrica, compra de repuestos como rodetes, reparación de rodetes afectados, rediseño de un sistema de enfriamiento, extensión de garantías y el pago de 20 millones de contado con cheque dirigido a Hidropastaza S. A.



6. ¿Recuerda usted qué persona encabezó dicha misión a la cual usted hace referencia?



JG: Hubo un equipo muy grande, uno de los representantes era José Santos.



7. Informe por parte del Ecuador ¿quién encabezaba el equipo de representantes ecuatorianos para llegar a un acuerdo con Odebrecht?



JG: Todo esto estuvo a cargo de Hidropastaza, Ciro Moran era el gerente general, pero hubo un gran equipo de técnicos nacionales e internacionales para poder garantizar que la reparación cumpla con los estándares que necesita una central hidroeléctrica.



8. ¿Usted tuvo algún tipo de participación en estas negociaciones?



JG: Las negociaciones que se realizaron por los equipos técnicos, de cada una de las partes, mi rol fue el establecido en los reglamentos, dentro de la ley, exigiendo las reparaciones. Sí señora Fiscal.



9. Informe ¿qué instituciones integraban las áreas de trabajo del Ministerio Coordinador de sectores Estratégicos que usted ha referido estar al frente?



JG: Parte del consejo sectorial era el Ministerio de Telecomunicaciones, Ministerio de Electricidad, y energía renovable, Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, secretaria Nacional del Agua, en una etapa posterior el Ministerio de Ambiente, Ministerio de Minas.



10. Informe ¿qué persona designaba a las máximas autoridades de los ministerios que usted ha hecho referencia?



JG: Los ministros son designados por el señor Presidente de la República



11. Indique si la empresa pública Petroecuador se encontraba en esa época bajo su coordinación



JG: Estaba adscrita al Ministerio de recursos No Renovables



12. ¿Informe si en el marco de coordinación que se realizaba con la empresa Petroecuador tuvo usted conocimiento sobre la ejecución de la obra denominada poliducto Pascuales- Cuenca?



JG: De lo que tengo conocimiento, se la adjudicó cuando yo estaba fuera del Ministerio de Coordinación de Sectores estratégicos, debo insistir que yo no he sido parte de comités de pliegos, bases, concursos, cada uno de estos procesos las llevaban cada una de las instituciones de conformidad con el marco de sus atribuciones.



13. ¿En qué año fue el inicio de movimiento de tierras que usted hace referencia?



JG: No recuerdo, pero le entregaré de requerirlo oportunamente, pero la licitación en movimientos de tierras fue Odebrecht.



14. Específicamente informe, ¿cuál fue su participación en este proceso de movimiento de tierras?



JG: Como miembro del Directorio Conoció el Directorio, el director es quien autoriza. Autorizó el inicio del proceso, estuvo a cargo de los funcionarios de la refinería del Pacifico y luego llegó el pedido al Directorio para la autorización de la suscripción de contrato. También intervine como parte de este Directorio.



15. ¿Informe qué conoce sobre el Proyecto Manduriacu?



JG: Es una hidroeléctrica que fue construida también por la empresa Odebrecht y su ejecución estuvo a cargo de la Corporación Eléctrica del Ecuador, es empresa pública.



16. ¿Qué entidad del estado vigila, controla a la Corporación Eléctrica del Ecuador?



JG: El directorio de la empresa pública



17. ¿Qué funcionarios integra este directorio?



JG: En ese momento el directorio estaba conformado por el ministro rector de Electricidad y Energía Renovable, como Presidente del directorio de acuerdo a la ley. La Secretaría de Planificación o su delegado, y un delegado del Presidente de la República.



18. ¿Recuerda usted cuántas reuniones tuvo con los funcionarios de la empresa Odebrecht?



JG: Hay dos tipos de reuniones: las que son en el despacho y las otras, en recorrido de obra de proyectos. Debo señalar que todas las reuniones que he mantenido o han sido en mi despacho o en los recorridos de obra, jamás me he reunido en otro lugar.



19: Informe ¿qué protocolo se debe seguir para tener una cita con usted?



JG: Solicitarla



20: ¿A quién se solicita?



JG: Según disponibilidad de agenda, a través de los funcionarios de la Vicepresidencia, el Secretario de la Vicepresidencia, del despacho, a veces me pedían en los recorridos y se lo trataba a través del despacho. También los dos últimos años de gestión, del periodo anterior, estuvieron muy marcados por atrasos en los pagos a las empresas contratistas, por los choques externos que afrontó la República del Ecuador, y las empresas acudían a la Vicepresidencia avisando de paralización de obras y buscaban de alguna manera reclamar por los pagos atrasados, que se dieron y es de dominio público, por baja del petróleo entre otros.



21. Informe los nombres de las personas que integraban su despacho durante los dos últimos años.



JG: A algunas personas las han cambiado, de requerirlo enviaré un listado, lo voy a conseguir. Dennis González, Soledad Padilla, Olga Muentes, son mis asistentes de la institución se turnan en horarios.



22. ¿A parte de las reuniones que usted agendaba existían personas que no tienen calidad de funcionarios en la Vicepresidencia y que hayan solicitado reuniones con contratistas?



JG: Jamás he delegado gestión alguna de ninguna naturaleza que no haya sido, como le he acabado de indicar.



23. Informe si conoce al señor Ricardo Rivera Arauz



JG: Es uno de mis tíos.



24. ¿A más de su relación de parentesco que tipo de parentesco ha mantenido?



Desde el año 2007 que soy funcionario público estrictamente familiar por parentesco.



25. ¿Con qué frecuencia se encontraban?



JG: Una vez al año, por fin de año o cumpleaños de mi madre, solo de ese tipo, por cuanto es hermano de madre, de mi madre.

26. ¿Cuándo usted se postuló para candidato para la Vicepresidencia?



JG: Noviembre del 2012 y en 2016



27. ¿Cuántas veces ha participado en elecciones?



JG: Por 2 ocasiones



28. Informe qué persona se encargaba de obtener los recursos para las campañas electorales



JG: Alianza País movimiento político, es quien administra el fondo partidario, los aportes de los adherentes dentro del marco de la ley y que además han sido reportados a la autoridad electoral como corresponde



29. ¿Usted estuvo al tanto de dónde provenían los fondos para las campañas?



JG: Como acabé de decir eso se encarga el movimiento Alianza País



30. ¿Qué cargo ha desempeñado en Alianza País?



JG: Anteriormente era segundo vicepresidente, actualmente soy el primer vicepresidente



31. ¿Conoce usted si el señor Ricardo Rivera ha formado parte de Alianza País?



JG: No es parte de Alianza País, que yo conozca, las pocas veces que conversado con él de política es muy crítico con nuestro gobierno.



32. ¿Él ha aportado para estas campañas?



JG: No conozco



33. ¿A qué se dedica él?



JG: Es ingeniero de telecomunicaciones. No tengo ninguna relación solo de parentesco; profesionalmente, comercialmente o societariamente no tengo relación, solo es relación familiar.



34. ¿Le es familiar el nombre de Televisión Satelital?



JG: Fui administrador de esa empresa, fui hasta antes de ser servidor público, hasta antes del 15 de enero del 2007, me desvinculé de todas esas empresas relacionadas con los Rivera.



35. ¿Quién es accionista de Televisión Satelital?



JG: En esa época Ricardo Rivera Ponce, y Adriana Rivera Ponce han pasado tantos años pero recuerdo solo esl.



36. ¿Cuáles eran sus funciones?



JG: Era técnico, entrevistador administrador



37. ¿Percibió remuneración?



JG: Percibía un sueldo, no recuerdo con exactitud pero sí era menor de 2 mil dólares mensuales.



38. ¿Conoce usted al señor Tomislav Topic?



JG: Lo conozco como empresario de telecomunicaciones desde hace muchos años atrás, como empresario de la industria de telecomunicaciones



39. ¿Ha tenido relaciones comerciales con él?



JG: No



40. ¿Telconet, le sugiere o suena algo?



JG: Es proveedora de fibra óptica, Internet, la más grande en Ecuador



41. ¿Ha tenido algún tipo de relación con esta empresa Telconet?



JG: No señora Fiscal, ni antes de ser funcionario público



42. ¿Conoce usted la empresa IP Telecomunicaciones?



JG: Era otra de las empresas relacionadas con la familia Rivera, proveía banda ancha internet, fui administrador de esa empresa me parece desde el 2002 hasta antes del 2007



43. ¿Percibió remuneración?



JG: No recuerdo exactamente, algunas de las empresa sí pagaban mi remuneración, pero no recuerdo, de requerido, oportunamente le he de remitir la información, todas mis actividades las he realizado honestamente y conforme a la ley antes y después de ser funcionario público.



44. ¿Qué tipo de relación ha mantenido con la empresa Raloin’?



JG: También es un grupo de empresa de la familia Rivera



45. Es un grupo económico de empresas.



JG: El señor Rivera es un empresario con mucha experiencia y varias empresas, las creó para prestar servicios de telecomunicaciones, transmisión de datos, y en una última etapa todo lo relacionado con Internet, audio y video e incursionó con los medios de comunicación con Televisión Satelital, cuando yo trabajaba allí había un fuerte componente tecnológico con Internet e interacción con teléfonos móviles, programas de televisión que fueron innovadores



46. Indique si ha tenido algún tipo de relación con la inmobiliaria Sansun



JG: Sí me parece que es una empresa que tenía inmuebles relacionada con la familia Rivera Ponce.



47. ¿Conoce usted si durante el tiempo que tuvo relación comercial con Televisión Satelital esta a su vez tuvo relaciones con Telconet?



JG: No lo recuerdo



48. ¿Conoce a la empresa Cable Andino?



JG: No



49. Informe si conoce al señor Carlos Alberto Villamarín Córdoba



JG: Era funcionario de la Secretaría del Agua, lo conocí en ese ámbito de sus funciones, lo habré visto pocas veces.



50. Informe si tuvo algún tipo de participación o conoce sobre el desarrollo del proyecto Daule-Vinces



JG: Estuvo a cargo de la Secretaría Nacional del Agua, mi participación fue en las decisiones políticas sobre la ejecución de los proyectos estratégicos.



51. Informe ¿a qué decisiones políticas se refiere?



JG: De acuerdo a la ley, a las normas, decretos que le he acabado de entregar y el estatuto de régimen jurídico administrativo de la Función Ejecutiva.



52. ¿Indique qué entidad del Gobierno Nacional decidió que la ejecución de ese proyecto Daule-Vinces se lo realice con compañías brasileñas?



JG: Por el origen de financiamiento que era el Banco de Desarrollo del Brasil (banco público) BNDES, se invita a empresas brasileñas.



53. ¿Se reunió en alguna ocasión con autoridades brasileñas para este proyecto?



JG: En el 2010, si es posible, en mi calidad de ministro de Sectores Estratégicos para buscar financiamiento, cuando presentamos el listado de proyectos a autoridades de Gobierno, al Banco de Desarrollo, esto generó interés en las empresas brasileñas.



54. Informe si conoce al señor Ramiro Carrillo



JG: Carrillo era funcionario de Petroecuador, probablemente en algún Directorio inherente a Petroecuador me he de haber reunido, integraba la Gerencia de Transporte, me parece.



55. ¿Conoce a Kleper Verduga?



JG: No, tal vez lo haya visto en algún recorrido de obra, pero no lo conozco, no lo identifico.



56. ¿Conoce a José Catagua?



JG: No.



57. ¿Conoce a Carlos Pareja Cordero?



JG: No, conozco que está involucrado, pero no lo conozco.



58. ¿Conoce a Alexis Arellano?



JG: Funcionario de PDVSA, era funcionario de petróleos de Venezuela.



59. ¿Mantenía reuniones con Alexis Arellano?



JG: Solo de Directorio como miembro de Refinería del Pacífico



60. Durante el año 2016, ¿se reunió con Alexis Arellano?



JG: No que yo recuerde, he tenido reuniones generales de la Refinería del Pacífico pero no lo recuerdo, el último año estuvo muy marcado por problemas de flujo de caja para el proyecto, tal vez en el proyecto.



61. ¿Conoce a Federico Dávalos?



JG: No.



62. ¿Conoce a Edgar Salas Neuman?



JG: No, no me suena, había un Salas en PDVSA, pero no me suena el nombre.



63 ¿Conoce a Pedro Merizalde?



JG: Porque fue funcionario del Gobierno con distintas responsabilidades, la relación de nuestro trabajo, fue ministro de Estado, gerente de la Refinería del Pacífico, gerente de la empresa eléctrica Sucumbíos Orellana, lo conozco en el ámbito de sus funciones.



64. ¿Ha escuchado empresa Glory Internacional?



JG: Solo por medios de Comunicación



65: ¿Con Michael Ying ha mantenido algún tipo de relación?



JG:No señora Fiscal



66: Informe si mantiene cuentas en el sistema financiero internacional



JG: No. Debo agregar que mantengo dos auditorías patrimoniales, en donde están detalladas mis cuentas personales, las de mi esposa, y todos los activos y pasivos que tengo. Debo señalar que ante esta situación por pedido mío solicité se me investigue a mí mismo, desde que me lanzaron ese ataque en la Estrella de Panamá (periódico) que después reconoció que no había proceso alguno en mi contra. Y le pido señora Fiscal que se me investigue porque me corresponde rendir cuentas ante mi país, mi pueblo. No tengo ninguna cuenta en el extranjero y las cuentas son las que constan en las declaraciones de la Contraloría General de Estado.



67. ¿Figura usted o sus hijos como beneficiarios finales de alguna empresa Offshore?



JG: No, ni mi esposa, ni mis hijos.



68. ¿Conoce si Ricardo Rivera figura como beneficiario final de alguna empresa Offshore?



JG: No conozco, solo tengo relación familiar con Ricardo Rivera, desconozco sus actividades privadas comerciales.



69. ¿Conoce usted a Gustavo José Massuh Isaías?



JG: No



70. ¿José Rubén Terán Naranjo?



JG: No.



71. ¿Conoce usted a José Santos Conceição?



JG: Sí, funcionario de Odebrecht, solo como representante de Odebrecht.



72. ¿Recuerda usted por cuántas veces se reunió con José Santos?



JG: No.



73. En el 2016, ¿por cuántas veces se reunió con José Santos?



JG: No recuerdo, en mi oficina o en el recorrido de obras, él pedía citas al despacho y al último no pedía citas, iba a reclamar los atrasos de los pagos, con amenazas de paralizar las obras, que los empleados van a protestar. Por decisión de Gobierno una vez se conoció el pronunciamiento del Departamento de Justicia de que se investigue a Odebrecht, cesamos los pagos, hasta que se esclarezca esa situación, por eso esa empresa nos ataca, eran como 100 millones de dólares pendientes de pago de lo que recuerdo.



74. El día sábado en el informe ciudadano reprodujo un audio en el cual aparentemente había tenido reunión con el funcionario de Odebrecht, ¿Puede indicar en qué contexto se reunió?



JG: En el mismo contexto que ya había manifestado antes, eso es espionajepolítico, hay agenda política atrás, por eso pido que se investigue a todos y brille la justicia. En esa grabación de espionaje político, no recuerdo la fecha, fue en el año 2016, él fue para reclamar los pagos, no recuerdo la fecha exacta, después de eso ya no me reuní. Recuerdo el contexto de la reunión que fue una reunión bajo la premisa de que se van a paralizar las obras, los empleados van areclamar los pagos. Temas graves. Por eso dispuse que se ponga el audio.



75. Informe ¿cómo obtuvo el señor José Santos cita para que se realiza esa reunión?



JG: Otra vez le respondo, de manera general, no tuvo convocatoria previa, fue una reunión como muchas en el contexto de que continúen las obras por cuantos existían pagos retrasados, fue a cobrar pagos retrasados, por eso era mi responsabilidad procurar que no paren las obras, así como hay todavía pagos retrasados con otras empresas.



76. En el ámbito de sus funciones, ¿decidía usted, en su calidad de Vicepresidente, a qué empresa se le debe pagar, los montos que se les debe entregar a ellas?



JG: No, eso lo manejaba el ministerio de Finanzas con las entidades ejecutoras.



77. Entonces, ¿por qué razón el funcionario de Odebrecht asistió a su despacho a solicitar el pago y evitar paralizaciones?



JG: Porque iba a Vicepresidencia a buscar de alguna manera para que se solucione el problema como parte del Gobierno Nacional y actué conforme a la ley, decretos, etc.​