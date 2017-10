El sí ganaría en las siete preguntas de la consulta popular de Lenín Moreno, según Cedatos

El 75,8% de los 1 789 encuestados por la firma Cedatos en 16 ciudades de Ecuador está a favor de la convocatoria a consulta popular que hizo el presidente Lenín Moreno el pasado 2 de octubre. Un estudio de intención de voto y aceptación del proceso, efectuado entre el jueves 5 y el jueves 12 de octubre del 2017 lo revelan.

Según encuestas de Cedatos, hasta el 15 de septiembre la idea de una consulta popular en el Gobierno de Moreno tenía un apoyo del 74% de los consultados, el 28 de septiembre el porcentaje subió al 74,7% y hasta el 12 de octubre se registró en 75,8%.



Este viernes, 13 de octubre, Ángel Polibio Córdova, presidente de Cedatos, presentó los resultados de intención de voto por cada una de las siete preguntas, luego de que Moreno hiciera público el contenido de la consulta popular al país y lo presentara a la Corte Constitucional para su calificación.



En el tema de la muerte civil (supresión de derechos ciudadanos y políticos para los ecuatorianos sentenciados por corrupción) el 78% de los encuestados dijo que votaría por el sí. Por el cese de funciones de los actuales integrantes del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) y la instalación de un régimen transitorio, el sí tuvo el respaldo de un 73,1% de encuestados.

El 67,3% aprueba la eliminación de la enmienda constitucional que estableció la reelección indefinida. La derogatoria de la denominada Ley de Plusvalía es respaldada por un 67,7%. El 73,7% de los encuestados votaría sí por la ampliación y protección del Yasuní. La restricción de la minería metálica tiene 67,9% de apoyo. Y un 80,3% votaría sí porque los delitos sexuales en contra de menores no prescriban nunca.



Córdova destacó que, según los resultados por pregunta, el nivel de indecisión es bajo. En la pregunta sobre minería metálica se registró el número más alto de encuestados que respondió que no sabe o prefirió no contestar: un 12% de los consultados. "Es el récord más bajo de todas las consultas populares que ha habido", dijo Córdova.