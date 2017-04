Las prefecturas deben responder por los peajes

Entrevista con Aléx Pérez, viceministro de Gestión del Transporte del MTOP.

¿Cuál es la posición del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) frente al cobro de dos valores en la vía Alóag, que equivalen a tres peajes?

En el caso de la Alóag-Santo Domingo lo que se hizo fue, a pedido de las prefecturas (de Pichincha y Santo Domingo), delegarla. Presentaron sus proyectos de ampliación y servicios adicionales para mejorar la vía y la seguridad en la ruta. El Ministerio evaluó y autorizó el plan. Las prefecturas no solo deben ejecutarlo, sino difundirlo y trabajar con la población. Es lo que necesitan hacer las prefecturas y ver cuáles son los pedidos de los sectores sociales.



Los transportistas dicen que les están cobrando por un servicio que no existe. El principio establece que primero se construye y luego se cobra.

Como Ministerio tenemos esa política. La Alóag está delegada. Las prefecturas deben conversar con la población sobre los servicios que van a tener. He conversado con algunas personas y no saben lo que se va a hacer: de los proyectos ni de los servicios adicionales que ya hay en la vía. No ha sido socializado. Tienen que conversar no solo individualmente sino ambas, para que den respuestas a la población.



¿Eso significa que el MTOP no puede hacer nada frente a un desacuerdo entre las dos prefecturas?

En el momento que yo delego es responsabilidad de las prefecturas de ejecutar su proyecto y de hablar con la población. Sería muy fácil decir que otro se haga cargo, pero las prefecturas pidieron. No podemos solucionar los problemas que son de completa responsabilidad de los prefectos.



¿En qué momento se acabó la negociación para que Santo Domingo pusiera a funcionar su peaje?

Nosotros hicimos un trabajo de mediación. Recibí y provoqué reuniones entre las prefecturas, las cámaras, los transportistas... No podría responder por qué las prefecturas de Santo Domingo o Pichincha hicieron o no tal cosa.



Ha pasado una semana de incertidumbre para el viajero que no sabe si va a encontrar o no abierta la vía. ¿Qué hará el MTOP?

Nosotros sí tenemos que garantizar la libre circulación. Tenemos personal policial para evitar que se cierre. No vamos a criminalizar y vamos a tener una vía expedita.



¿Se garantiza la apertura permanente de la Alóag?

Esa es nuestra responsabilidad. No queremos entrar en una confrontación con los transportistas. Entendemos su preocupación y por eso hemos sentado a las prefecturas para que conversen.



¿Qué dice el MTOP ante el pedido de los transportistas de que el gobierno se haga cargo de la Alóag?

Se hizo un convenio con las prefecturas, aunque pueden solicitar una modificación. Sin embargo, Pichincha ya tienen un contrato y estaríamos sentando un mal precedente de seguridad legal. Esa prefectura tiene una responsabilidad económica y debe cubrirla. Y Santo Domingo ya hizo los estudios de ampliación de la carretera y seguramente tendrá contratos y proyectos por los que debe responder.



¿Las tarifas de los peajes son de responsabilidad de las prefecturas o tiene algo que ver el MTOP?

Fueron establecidas por cada una de las prefecturas. Tienen que ver la mejor forma de implementar los peajes.



¿Cuál es el papel del MTOP en la Alóag?

Garantizar que en la vía se presten servicios de calidad y que se ejecuten los trabajos a los que se comprometieron en los proyectos de inversión. Debemos supervisar eso.