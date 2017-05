Prefectura de Santo Domingo pide que se ratifique acuerdo del 25 de abril sobre cobros en la Alóag - Santo Domingo

La Prefectura de Santo Domingo de los Tsáchilas anunció el lunes 8 de mayo que se mantiene en una posición: ellos respetarán el acuerdo al que se llegó el 25 de abril sobre el cobro de pasajes en la vía Alóag-Santo Domingo. Ese día se indicó que la Prefectura de Pichincha iba a levantar el peaje de Tandapi y que solo se iba a recaudar USD 1 en el peaje de Aloag-desde vehículos livianos hacia arriba- y en el peaje de Santo Domingo también cobraría USD 1, desde carros livianos hacia arriba.

El anuncio lo hizo en Quito el prefecto de Santo Domingo de los Tsáchilas, Geovanny Benítez. El funcionario recordó que el acuerdo contemplaba que todos los recursos generados por Santo Domingo los administraría su Consejo Provincial para concretar la amplicación de su tramo vial.



Beníteza indicó que adicionalmente se había acordado que la Prefectura de Santo Domingo iba a asumir la parte proporcional del contrato 2007, que se sumó en la parte correspondiente al convenio tripartito del 2014. Esto significa casi USD 5 millones que su prefectura debía aportar al Consejo Provincial de Pichincha para que se pague a la empresa Hidalgo e Hidalgo, contribuyendo para que se sostenga el costo de USD 1 en el peaje de Alóag. Según el funcionario, se acordó que Santo Domingo haga el mantenimiento en estos 28 kilómetros de vía, lo que reduce casi USD 4 millones la deuda.



Sin embargo, Benítez asegura que autoridades de Pichincha quisieron “posicionar” que no existe proporción en los valores que de aquí en adelante se tiene que cobrar en esa vía. “Han dicho que cómo es posible que Santo Domingo se quede con un dólar, si solo es 28 kilómetros. Y que Pichincha que se quede solo con un dólar, siendo 72 kilómetros”, indicó el Prefecto.



El funcionario dijo que durante 19 años nunca se habló de proporcionalidad, de justicia y de equidad, y todo ese dinero fue a parar en inversiones solo en el terriotorio de Pichincha. Agregó que su posición es de dignidad, de defensa, de exigir respeto a un gobierno local hermano. “Ellos han tenido la adminstracion del tramo vial de Santo Domingo a Aloag, por 23 años, y administraron los recursos durante 19 años”, dijo.

A decir del Prefecto de Santo Domingo, Pichincha y la empresa Hidalgo e Hidalgo mantienen un fideicomiso por 15 años, y desde septiembre el 2015, están convocando a una reunión para reformarlo, algo que no aceptarán, aseguró.



“En ese fideicomiso Santo Domingo tiene un voto, Pichincha tiene seis. En la reunión prevista para el 9 de mayo (mañana) pretenden que el patrimonio de Santo Domingo de los Tsáchilas vaya al fideicomiso, pero para pagar compromisos que tiene la Prefectura de Pichincha con la empresa Hidaldo e Hidalgo, algo que no lo vamos a aceptar”, señaló Benítez.



El funcionario hizo un llamado a la ciudadanía de Santo Domingo y a los transportistas para que estén atentos con la reunión convocada con representantes de la Prefectura de Pichincha.



Benítez recordó que desde Alóag, hasta la Y del peaje, se tardaron 13 años en ampliar 11 kilómetros. Desde la Y del peaje, hasta Tandapi, demoraron 10 años en ampliar 35 kilómetros. Y ahora desde Tandapi, a la unión del Toachi, que son 28 kilómetros que forman parte del actual contrato por USD 252 millones, incluido mantenimiento,han avanzado solo un 10 % en dos años.



“Estaríamos hablando que el tramo de Santo Domingo estaría para el año 2040 y eso no lo vamos a permitir”, manifestó.