Prefectura del Guayas notificó a la Armada el dragado en una zona del río Guayas

La Prefectura del Guayas notificó al Servicio de Dragas de la Armada Nacional la adjudicación del contrato para remover 4,5 millones de m3 de sedimento en los alrededores del islote El Palmar, en el río Guayas.

El acto se efectuó la mañana de este lunes 2 de abril del 2018 y estuvo encabezado por el prefecto Jimmy Jairala. Dicho contrato se concretó bajo la figura de régimen especial, por USD 58 815 000.



Según la autoridad guayasense, hay el riesgo de que -si la obra no se emprende- el cauce del río Daule, entre Guayaquil y La Puntilla, se reduzca a la mitad en un lustro. La mayor zona de riesgo es el centro de la urbe porteña, que podría inundarse incluso fuera de la temporada invernal.



El sedimento será depositado a través de un sistema de celdas en 300 hectáreas de las zonas de El Tejar, Isabel Ana y Caracoles, que pertenecen al sector de Peñón del Río, en Durán.



Eso permitirá un relleno paulatino antes de los dos años que dura el contrato, lo que significa que el Gobierno Nacional y el Ministerio de Vivienda no tendrán que esperar que se cumpla ese plazo para empezar a construir las 20 000 viviendas del Plan Casa Para Todos.



Jairala defendió la figura de régimen especial. Refirió que firmó una comunicación dirigida al Contralor Pablo Celi pidiendo que se realice una auditoría de procedimientos y concurrente del contrato y obra.



“He firmado también una comunicación dirigida al Procurador General del Estado para que certifique, ratifique, la legalidad de todo lo actuado y del contrato para que todos aquellos que abrigan las sospechosas dudas, sepan que este es un proceso absolutamente transparente”, agregó.



El capitán Carlos Ruales, director del Servicio de Dragas de la Armada, comentó que la institución va a adquirir una draga por USD 12 millones, que permitirá que luego trabaje en otros procesos de dragado en el país. “Está lista, es decir firmamos el contrato y estimamos que en un tiempo máximo de tres meses estaría aquí ya”.



Alfredo Escobar, coordinador de Compras Públicas de la Prefectura, comentó que el plazo para la ejecución de la obra es de 720 días. Del valor de la inversión, el 15% es un anticipo que entregará la Prefectura, que son fondos que ya ha entregado el Gobierno Nacional.



Esta asignación se concretó luego de que se declarara desierto el proceso que se efectuó a finales del año pasado. Este entonces solo tres ofertas llegaron de forma física para el dragado, pero la comisión calificadora detectó que dos de ellas no cumplían con los parámetros técnicos y financieros.



La tercera –aunque cumplía con los requisitos- había fallado en formalidades en la presentación de la documentación.



Escobar agregó ese entonces que uno de esos consorcios lo integraba la Armada, que tenía un error de forma insubsanable: obviaron la firma del formulario de compromiso de la oferta. “Parece algo sencillo, pero la ley es clara y mandataria, y nos dice que si no se firma el formulario, no se puede convalidar, no hay cómo subsanarlo y debemos rechazar esa oferta”.