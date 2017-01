Prefectura firmó con empresa china el dragado del río Guayas, alrededor del islote El Palmar

El prefecto Jimmy Jairala suscribió este viernes 13 de enero del 2017 el contrato con el apoderado de la empresa estatal China Harbour, Wu Yu, que se encargará del dragado de los alrededores del islote El Palmar, en el río Guayas.

Jairala solicitó al Ministerio de Finanzas que haga efectivo el aporte del Gobierno por USD 20 millones y a la Contraloría que realice una auditoría concurrente al proceso.



La inversión total requerida es de USD 64,3 millones, el presupuesto restante se espera cubrir con un crédito del Banco estatal de China, del que existe una preaprobación y que se aguarda que se haga efectivo en los próximos días.



“El primer paso tiene que ser el aporte del Gobierno con la correspondiente garantía soberana para iniciar los trabajos", explicó el Prefecto.



Yu, estimó que, en dos o tres meses, una vez que se dé la orden de inicio del contrato, podrían empezar la labor del dragado. El plazo para remover cerca de 4,6 millones de metros cúbicos de sedimento del Guayas es de 20 meses (600 días), un tiempo menor al planteado inicialmente (36 meses).



La obra incluye el depósito del sedimento en el sector de Fincas Delia y la ciudadela El Dorado, ubicados en el sur de Durán, a 13,5 kilómetros de distancia del islote El Palmar, formación entre La Puntilla (Samborondón) y un punto al noreste de Guayaquil.



Harbour, que acredita amplia experiencia en el dragado del río Yangtsé, el más largo y emblemático de China, traerá desde el país asiático una draga con capacidad para extraer 4 000 metros cúbicos de sedimento cada hora.



El proceso seleccionado para la contratación fue el de régimen especial con compañías o empresas públicas de la comunidad internacional, amparado en la Ley de Contratación Pública, informó la Prefectura.



Una primera etapa de dragado y consolidación del Islote El Palmar, que comprendía el canal Este entre el islote y La Puntilla con un plazo inicial de ejecución de 11 meses, lleva un retraso de más de dos años.



“En poco tiempo se podrá pasar a pie esta parte del río”, ironizó esta semana el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, preocupado por el playón de arena visible en marea baja, que puede repercutir en inundaciones para la ciudad.



El Burgomaestre advirtió que el dragado alrededor del Palmar no es la solución definitiva al problema, que abarca a toda la cuenca del Guayas, y que incluye el adecuado uso de la presa Daule-Peripa en el marco de un problema hídrico de distribución del agua.



“El agua del Babahoyo, en marea baja, tiene que ser orientada de manera que no constituya ‘una cortina’ o especie de ‘presa’ sobre el agua que baja del Daule”, agregó Nebot.



La presa del río Daule –explicó- hace que las aguas bajen más lentamente que la del río Babahoyo en la confluencia que da nombre al Guayas, lo que provoca que con las fluctuaciones de marea y retroceso de las corrientes se deposite cada vez más sedimento en el sitio.



"La provincia ha esperado 50 años (por el dragado)... Aquí había dos opciones: o aceptábamos el desafío o como pasó 50 años atrás, nos hacíamos los locos y le dejábamos el problema al siguiente prefecto. Pero ya no se podía esperar más", dijo Jairala.



El Prefecto reconoció que el dragado es una solución parcial y ratificó el llamado a integrar una comisión interinstitucional que busque una solución integral al problema del sedimento que se genera mayoritariamente en provincias vecinas.



“Es urgente que el Gobierno Nacional convoque a esta comisión técnica que deben integrarla los Ministerios del Ambiente y de Obras Públicas, Senagua, Secretaría de Riesgos, las prefecturas del Guayas, Manabí, Los Ríos y las que recomienden los técnicos”, dijo.



La acumulación de 4,6 millones de metros cúbicos de sedimento representa un riesgo de inundaciones para 60 000 hectáreas de plantaciones arroceras, en los cantones Daule, Nobol y Samborondón, según datos de la Prefectura.