El precio de la papa en Ecuador cae por la sobreproducción

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

A pesar de que las plantaciones de papa están listas para la recolección, muchos campesinos del Carchi prefirieron no cosechar la última semana de abril.

El problema es que el precio del tubérculo cayó este mes, se lamenta Víctor Castillo, quien cultiva papas en el cantón Tulcán.



Explica que por el quintal de la variedad súper chola, de primera calidad o gruesa, los comerciantes están pagando USD 10 en el Mercado Mayorista de Quito. Por el de segunda ofrecen 3,50. Mientras que a los consumidores les cobran entre 14 y 10, respectivamente.



Para recuperar la inversión se debería pagar en las fincas un mínimo de USD 12 por la de primera calidad, calcula Andrés Chulde, técnico de la cadena de la papa, de la Prefectura del Carchi.



A inicios del año, el saco de súper chola gruesa alcanzó los USD 20, recuerda Castillo. Pero luego comenzó a bajar paulatinamente.



El inconveniente está relacionado con una sobreproducción de papa en el país.



Según Chulde, el Ministerio de Agricultura (MAG) entregó desde hace dos años semillas de calidad a los campesinos de la Sierra, lo que se tradujo en un mayor rendimiento especialmente entre los papicultores del centro del país.



El año anterior, los cultivos del tubérculo cubrían 32 190 hectáreas a escala nacional, señala el INEC.

Carchi es el mayor productor por hectárea del país, con 24,9 toneladas por hectárea al año. Esta cifra es mayor a la del 2016, cuando eran 21 toneladas por hectárea. En otras provincias del país se cosechaba un promedio de 13,7 toneladas, según cifras del VII Congreso Ecuatoriano de la Papa (2017).



Sin embargo, un informe del Consorcio de Productores de Papa (Conpapa) de Tungurahua, que aglutina a 110 socios, señala que el rendimiento subió de 14 a 18 toneladas, gracias a la semilla certificada de alta genética, que distribuyó el Gobierno.



El desplome del precio del tubérculo afecta a cerca de 80 000 campesinos que se dedican al cultivo y comercialización de la papa, según el Ministerio de Agricultura.



La baja de precios se siente en provincias productoras como Tungurahua. Un termómetro de esta situación es el Mercado Mayorista de Ambato, desde donde se distribuye a la Costa y Amazonía.



Kléver Solís, presidente de la Asociación de Comerciantes de Papa Virgen del Quinche, comenta que los precios de la fripapa redonda, fripapa tacha o ‘putza’ blanca se venden entre USD 4 y 4,50 el quintal.



En cambio, la papa semichola se vendía hasta ayer en USD 10 y la Cecilia en 14.



En la caída del precio del producto local también contribuyó el ingreso de papa súper chola desde Machachi (Pichincha) y Tulcán.



Según Jacobo Suárez, gerente del Mercado Mayorista de Ambato, el menor precio del tubérculo es recurrente en esta temporada. “Como empresa pública no se puede controlar los valores, porque se fijan con base en la oferta y la demanda”.



Recomienda al Ministerio organizar a los agricultores, con el objetivo de que no todos produzcan papa al mismo tiempo, sino que se diversifique los cultivos.



El menor precio del tubérculo que afecta a los productores nacionales fue analizado en el Gabinete Presidencial, que se reunió el viernes 27 de abril del 2018 en la capital del Carchi.



Lizardo Maldonado, asesor del MAG, reconoce que anteriormente se distribuyó semilla de papa y se sembró sin planificación, lo que provocó el actual exceso de oferta y el descenso de precios.



Sin embargo, en la última cita se plantearon algunas alternativas para enfrentar este inconveniente.



Entre otras acciones, asegura Maldonado, el Ministerio buscará acuerdos con cadenas de comida rápida, para que no solo adquieran papa importada. La idea es que se fije una cuota para que compren el producto nacional. Esto se podría ejecutar vía acuerdo ministerial.

El MAG también impulsará una campaña para promover el mayor consumo de este alimento andino en el país. Según el asesor, el consumo per cápita de los ecuatorianos es de 30 kilogramos al año, frente a 60 en Perú y 80 en Bolivia. Para ello, se aprovechará la cercanía del 29 de junio, el Día Nacional de la Papa.