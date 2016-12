El precio del crudo promedió este año USD 35, según lo previsto

Si bien el precio del petróleo ecuatoriano tuvo una serie de fluctuaciones el 2016, este indicador cumplió la previsión que hiciera Finanzas a inicios de año: USD 35 por barril.

El precio más bajo que registró el crudo nacional fue en enero, cuando promedió USD 21,6. Los precios bajos se mantuvieron el primer trimestre, pero luego empezó a estabilizarse e incluso a subir.



Al 19 de diciembre pasado ya alcanzó un promedio de USD 35 por barril, según datos del Banco Central y el Sistema Nacional de Información.



Pero pese a que se cumplió el precio proyectado, el país tuvo que recurrir a un mayor financiamiento este año.



A inicios del 2016 se preveía una necesidad de recursos por USD 6 597 millones para cubrir el déficit fiscal (gastos mayores a los ingresos) y el pago de capital e intereses de la deuda. Sin embargo, para el 26 de diciembre, de acuerdo con los datos del Ministerio de Finanzas, se registraron ingresos por financiamiento por 13 068 millones.

Para Jaime Carrera, director del Observatorio de la Política Fiscal, los flujos petroleros no alcanzaron a cubrir los costos, ya que los ingresos por exportaciones y por venta de derivados apenas cubrieron los costos de producción, los pagos por la importación de combustibles y la tarifa a las empresas petroleras privadas.



“En ese juego de ingresos y egresos petroleros, al Estado no le es suficiente el precio del petróleo actual”, dijo Carrera al añadir que más bien hay que cubrir las necesidades fiscales con ingresos tributarios.



Para el exministro de Finanzas, Fausto Ortiz, la baja del precio del petróleo no tuvo un impacto fiscal, pues el mayor endeudamiento financió el mayor déficit fiscal ocasionado por la caída de las recaudaciones tributarias, además del pago por cerca de USD 1 000 millones que tuvo que realizarse este año a la petrolera Occidental. Esto último, debido a que se cumplió con el laudo arbitral en contra del país. Ambos factores no fueron previstos inicialmente en la pro forma presupuestaria.



Este año el Fisco tenía previsto recibir USD 15 490 millones por impuestos, pero hasta el 26 de diciembre únicamente se percibieron 13 524 millones.



Ortiz cree que los ingresos por impuestos serán, hasta el cierre del año, menores a los esperados inicialmente en unos USD 1 800 millones.

Otro rubro que no estaba considerado a inicios de año, pero que luego se incluyó fueron todas las preventas petroleras. Para Ortiz, estas se han pagado con más ventas anticipadas de crudo.



Esta semana la cuenta subió en USD 600 millones, al pasar de USD 1 545 millones a USD 2 145 millones. A inicios de este mes Petroecuador firmó dos preventas de petróleo, por USD 900 millones. Una con la firma tailandesa PTT para la compraventa de crudo y otra con la firma omaní OTI para la compra venta de fuel oil.



Además, el país tuvo que recurrir a endeudamiento para enfrentar el terremoto del 16 de abril pasado y que afectó a las provincias de Manabí y Esmeraldas.



Para Carrera, si la política hubiese sido adecuada y se ahorraba, el país no tendría que endeudarse, sobre todo en condiciones caras.



“El endeudamiento se ha empleado para cubrir el déficit y el elevado gasto público que el Estado no ha reducido”, insistió Carrera, al indicar que también se utilizaron los fondos para pagar amortizaciones, cuentas pendientes de años anteriores, entre otros.



En términos de gasto en salarios, el Fisco no hizo ajustes e incluso la cuenta subió. El egreso para este rubro se presupuestó en USD 8 789 millones, pero terminará pagando casi USD 100 millones más.



Pese a la recuperación del precio del crudo, que se observa desde septiembre pasado, el 2017 arranca con un desafío en términos de producción.



El Ecuador deberá reducir su producción en 26 000 barriles de petróleo diarios (bpd), según lo dispuesto por la OPEP en noviembre de 2016.



Esto se convierte en un reto porque este año la producción petrolera llegó a superar los 540 000 barriles diarios con la incorporación del campo Tiputini, y se prevé empezar la explotación de Tambococha.



Las autoridades del ramo no se han pronunciado aún sobre cómo se cumplirá este compromiso internacional, que busca estabilizar los precios del petróleo, en relación a los registrados en el 2014.



Sin embargo, para el exministro de Energía René Ortiz, el hecho que Ecuador no haya negociado en la OPEP una cuota de producción mayor a la lograda y se vea obligado a reducirla significa que “se ha puesto la soga al cuello”.



En el 2017 la producción de petróleo del país podría alcanzar los 590 000 barriles diarios, sin considerar la cuota. Esa cantidad correspondería a la producción en promedio del 2016 más 50 000 bpd proyectados para la primera mitad de 2017, provenientes del ITT.



Según el exsecretario de la OPEP, considerando estas circunstancias y que el país no cuenta con ahorros ni fondos petroleros es necesario que el Gobierno se “ajuste los cinturones”.



En contexto



Para este año el Régimen tenía presupuestado un precio del barril de petróleo de USD 35, que se definió tomando en cuenta la caída de los precios internacionales del crudo, que se inició a finales de 2014 y se extendió durante 2015