Precio y calidad de servicio de transporte, sin solución en Quito

La nueva estructura de las tarifas, la entrega de las compensaciones pendientes y las acciones para garantizar la calidad del servicio de transporte público son los tres temas urgentes que deben resolver el Municipio de Quito y los transportistas. En medio están los usuarios, que no ven mejoras en el servicio.

Al interior del Cabildo, el tema prioritario es definir la nueva estructura de tarifas que regirá en el transporte público. Para los choferes, la decisión imperiosa que debe tomar la Alcaldía es la entrega el dinero de las compensaciones pendientes de febrero, marzo y abril de este año.



Cuando a María Alexandra Sánchez, usuaria, se le pregunta sobre la posibilidad de que el pasaje suba, su primera impresión no es de alarma. “Por lo que se sabe ya hay otras ciudades en las que se aumentó el pasaje”, dice. Ella menciona que, de darse el alza , “los transportistas ya no tendrán pretexto para no renovar el servicio”.



Sánchez toma un bus de la cooperativa Catar, desde Carcelén hasta La Mariscal, diariamente. Los correteos, la mala atención de algunos ayudantes del conductor y el que las unidades no se detengan en las paradas son las principales quejas de esta usuaria. “Esos son los problemas que, para mí, deben resolver para exigir un aumento del pasaje”.



En Quito, la tarifa de 25 centavos se ha mantenido vigente desde hace 15 años. Para los transportistas, esa es una de las razones para exigir que se acuerde una estructura tarifaria. Jorge Yánez, presidente de la Unión de Operadoras de Transporte Urbano de Quito, insiste a este Diario que los buses trabajan a pérdida.



Para tratar ese tema, el Concejo sancionó el 8 de febrero pasado la Ordenanza 201 que establece la Política Tarifaria aplicable en el Sistema Metropolitano de Transporte Público de Pasajeros del Distrito Metropolitano.



Como una de sus disposiciones transitorias se estableció un plazo de 90 días para que la Secretaría de Movilidad presente una propuesta sobre los pasajes. Ese borrador llegó este miércoles, 18 de julio del 2018, a la Comisión de Movilidad del Concejo Metropolitano, dos meses y nueve días después de que venció el plazo fijado en la normativa.



Daniela Chacón, la presidenta encargada de esa comisión, señala que la propuesta presentada, en donde se plantea un pasaje de 30 centavos para la tarifa completa y 12 centavos para la reducida (estudiantes, personas con discapacidad y de la tercera edad), evidencia que, efectivamente, los buses tienen un desbalance en sus cuentas con la actual tarifa.



Después de que esta comisión realizó observaciones y pedidos, la Secretaría de Movilidad se comprometió a presentar el proyecto de Ordenanza sobre la estructura de Tarifas del Transporte Público en 15 días. Es decir, los primeros días de agosto.



Una vez que reciba el informe favorable de la comisión pasaría al pleno del Concejo Metropolitano. Chacón dice que, en el mejor de los casos, la aprobación de las nuevas tarifas podría tardar unos 45 días.



Sobre la propuesta, Alfredo León, secretario de Movilidad del Municipio, indica que las tarifas expuestas son solamente un borrador. A partir de ahora, esa entidad trabajará en la redacción del proyecto de normativa. Sin embargo, explica que la estructura tarifaria aún está sujeta a discusión.



Yánez señala que su gremio está al tanto de la propuesta de la Secretaría de Movilidad. Sin embargo, para los choferes, lo prioritario es la entrega de las compensaciones pendientes. Cada unidad percibía USD 1 000 de compensación mensual y el pago se realizaba cada tres meses. Según el dirigente, el Municipio aún no tiene respuesta sobre esta demanda.



El 20 de julio, informó Yánez, la Corte Provincial de Pichincha se pronunciará sobre la acción de protección que presentaron los representantes de cinco cooperativas de transporte de Quito.



Ese recurso legal fue rechazo en primera instancia, por una de las unidades judiciales del Complejo Judicial Sur, el 30 de mayo del 2018. “Si se acepta la acción, el Municipio deberá entregar inmediatamente el dinero de las compensaciones”, expresó. A la resolución de esa acción se suma la presentación de otra. Esta vez, dijo Yánez, para que se sancione a la autoridad municipal por no tratar, dentro de los plazos, la nueva estructura tarifaria.



Las acciones para garantizar la calidad del servicio se presentarán a detalle, como parte del proyecto de Ordenanza que la Secretaría de Movilidad presentará en 15 días ante la Comisión de Movilidad.