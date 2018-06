Las posturas de los países de América sobre el aborto

LEA TAMBIÉN

La Cámara de Diputados de Argentina aprobó hoy (14 de junio del 2018), después de casi un día de debate, un proyecto que autoriza la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación. Ahora pasará a su debate a la Cámara de Senadores. A continuación, un repaso de la situación legal del aborto en otros países de América latina:

Ecuador

​​El aborto es ilegal. Pero desde el año 2014 es permitido cuando "se ha practicado para evitar un peligro para la vida o salud de la mujer embarazada y si este peligro no puede ser evitado por otros medios" o " si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que padezca de discapacidad mental", según el artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano.



Previo al segundo debate en la Asamblea del Código de Salud, se incluye en el proyecto borrador la atención a las mujeres con un aborto en curso. Sin embargo, esto no contempla la despenalización del aborto.



Colombia

Tras el caso de Martha Sulay González, el 10 de mayo del 2006, la Corte Constitucional colombiana establece la interrupción del embarazo en casos de malformaciones del feto, cuando la vida y salud de la madre está en riesgo o en caso de violaciones. Antes de eso, la práctica estaba prohibida por completo.



Perú

La legislación peruana permite el aborto solo en casos en los que la vida de la madre está en riesgo. Es decir, en casos de aborto terapéutico. Actualmente, se discute un proyecto de ley para incluir entre las excepciones los casos de violaciones.



Brasil

El aborto solo se permite en Brasil en casos de violación, riesgo de vida para la madre o anencefalia fetal. No es considerado crimen el aborto realizado fuera de territorio nacional.En todos los otros casos, el Código Penal lo considera delito contra la vida humana y están previstas penas de prisión de uno a tres años para la gestante que provoque o permita que otra persona lo haga.



Para quien lo practique sin el consentimiento de la embarazada, las penas van de tres a diez años. En los casos permitidos, el Estado lo puede realizar por medio del SUS (Sistema Único de Salud, público). Según la Investigación Nacional del Aborto, llevada a cabo por la Universidad de Brasilia, cada año 500 000 mujeres se someten a abortos clandestinos en el país.



Chile

El 14 de septiembre de 2017 la entonces presidenta Michelle Bachelet promulgó una histórica ley que despenaliza el aborto voluntario en tres casos: cuando exista riesgo de vida para la madre, inviabilidad del feto o violación. Desde 1931 estuvo vigente en el país una ley de aborto terapéutico que la dictadura militar del fallecido Augusto Pinochet (1973-1990) derogó pocos meses antes del término de su régimen. Hasta la sanción de la ley en 2017, el aborto en cualquier circunstancia era castigado con penas de prisión.



Uruguay

La interrupción voluntaria del embarazo fue legalizada en 2012. La ley le quitó responsabilidad penal a la mujer que recurra a un aborto en las primeras 12 semanas de embarazo. Para ello debe asistir a una consulta médica en hospitales del sistema nacional de salud e informar de su decisión de interrumpir la gestación. Profesionales de la salud deben organizar ese mismo día o al siguiente una consulta con un equipo interdisciplinario de apoyo psicológico y social para informar a la mujer de otras alternativas.



Desde la vigencia de la ley, Uruguay se convirtió en el segundo país, detrás de Canadá,con menor mortalidad materna en América, según la Revista Internacional de Ginecología y Obstetricia.



Paraguay

Solo en los casos de riesgos graves para la vida de la madre se habilita la práctica. Además, en el país existe un alto índice de embarazo adolescente: unas 600 00 niñas y jóvenes de menos de 16 años se convierten en madres cada año.

​

​Venezuela

El aborto está permitido en Venezuela solo en los casos de que el embarazo ponga en riesgo la vida o la salud de la mujer. El Código Penal establece una sanción que va de los seis meses a los dos años de cárcel para la mujer que interrumpa su embarazo.



Centroamérica

​

​​Cuba

La interrupción voluntaria del embarazo es legal en Cuba desde hace más de medio siglo. Está contemplado hasta la semana 12 de gestación y se puede practicar en instituciones del sistema de salud pública. El plazo para practicar un aborto podrá extenderse,por razones médicas o de salud, hasta la semana 22 de gestación.



El Salvador

La normativa en El Salvador prohíbe el aborto y es una de las más duras que rigen en América. La mujer que decide someterse a una intervención de ese tipo y es descubierta puede enfrentar una pena de hasta 50 años de prisión.



México

​El aborto es legal en los 32 estados de México para casos de embarazo por violación. Como cada estado mexicano tiene su propia legislación, algunos incluyen otros casos en su normativas, como malformaciones en el feto, peligro para la vida de la mujer, inseminaciones artificiales no consentidas o precariedad económica de la madre si tiene ya tres hijos o más.



Organizaciones civiles y de derechos humanos señalan que en la práctica no hay facilidades para realizar un aborto, incluso bajo esos motivos. El único estado en el que el aborto es legal para cualquier mujer es la Ciudad de México, que en 2007 reformó su Código Penal para incluir el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo hasta las 12 semanas de gestación.