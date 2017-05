Correa pide a la nueva Asamblea conservar la Ley de Comunicación

El presidente Rafael Correa alertó sobre una supuesta “arremetida de la prensa mercenaria” para tratar de eliminar la Ley de Comunicación. Incluso pidió a la Asamblea Nacional y al próximo Gobierno no hacer lo que “el poder mediático” establezca una agenda.

“Ojalá la próxima legislatura no caiga en la trampa. No se deje poner las prioridades y la agenda legislativa por parte de una empresa mafiosa que se representa a ella misma y sus intereses. Recuerden nuestros asambleístas que son representantes de ustedes, del pueblo ecuatoriano y no de lo que diga la prensa mercenaria”, dijo Correa en el Enlace 523.



Para Correa existe la intención de imponer un programa de Gobierno en el que se busca eliminar la Ley de Comunicación. “Estoy observando en los últimos días toda esa campaña mediática para bajarse la Ley de Comunicación. Pareciera ser que es el principal problema del país. Lean los titulares. No hay problema de violencia contra las mujeres, coparentalidad, pensiones alimenticias, no es problema la seguridad…”, mencionó.



En el parque Samanes de Guayaquil, en el que desarrolló el último Enlace Ciudadano, también se refirió al asilo concedido a Julian Assange, fundador de Wikileaks, que filtró información de Estados Unidos. “Ecuador cumplió con su deber, protegió los derechos de Julian Assange, le dimos asilo soberano, estuvo bajo la protección del Estado ecuatoriano y finalmente la justicia sueca ha archivado el caso y no ha presentado cargos en su contra”.



Incluso, la Cancillería de Ecuador busca un camino para que Julián Assange venga a Ecuador. A través de un escrito solicitó al Reino Unido que extienda un salvoconducto que le permita viajar de forma inmediata.

Pero eso depende aún de las autoridades inglesas. El fundador de Wikileaks permanece asilado desde hace cinco años en la Embajada ecuatoriana de Londres. Él enfrentaba una acusación por supuesta agresión sexual en contra de una mujer, que se inició en el 2010. El 19 de mayo de 2017, la justicia de Suecia archivó la causa. Al no existir cargos en su contra, la orden de prisión que tenía en Suecia quedó sin efecto.