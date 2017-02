Presidenciables tienen ocho días para atraer a los indecisos

A 11 días de las elecciones y ocho de campaña antes de la veda electoral, aún hay un alto porcentaje de indecisos, según la encuestadora Perfiles de Opinión.

En su último estudio, difundido este 8 de febrero del 2017, el 33,38% de entrevistados aún no ha tomado una decisión sobre por quién votar. Paulina Recalde, representante de la firma, señala que se trata de una cifra "altísima" con respecto a las elecciones pasadas, donde la indecisión estuvo en un 15%, cuando faltaba un tiempo similar para que se den los comicios.



Recalde señala que las denuncias de corrupción y el pesimismo influyen en el ánimo del votante. "Creo que ninguno de nosotros ha visto a alguien convencido fiel y firmemente de votar por un candidato. Lo que está pasando es que si votan por uno u otro de la oposición hacen uso del voto útil o mirando a un posible mejor contendor".



La indecisión en el caso de Cedatos se ubica más alto, en un 35%. Según su principal, Polibio Córdova, el nivel de indecisión ha bajado con el paso de los meses, pero no como en ocasiones anteriores. Él explica que la ciudadanía no ha decidido aún porque le hace falta enterarse a fondo de los programas de Gobierno y de quiénes son los candidatos para decidir por quién votar.



En el caso de Opinión Pública Ecuador, de Santiago Pérez, los indecisos llegan a un 27%. En cambio, los votos nulos y blancos bordean el 20%. Uno de los retos de su investigación, agregó, fue tratar de determinar si es que existiría un voto oculto. "De las investigaciones que hemos hecho cualitativas, esto se podría dar, pero no necesariamente va a beneficiar a algunos de los candidatos en particular". En su investigación aparece una variable adicional: un 16% todavía podría cambiar su voto.

Carlos Cobo, del Centro de Investigaciones y Estudios Especializados, explica que el 22% de las personas consultadas refiere no haber decidido todavía por quién votar, aunque simpatiza con algunas de las candidaturas. Pero hay un 24 % que todavía no ha pensado por quién votar. "Se entendería que este porcentaje de indecisos va cerrándose conforme se acerca el día de la elección y conforme las campañas puedan ir incorporando elementos para la decisión de la gente".



Cobo agrega otro dato: "Podríamos concluir que el 53% de la población ya ha decidido su intención de voto y el 45% actualmente presenta indecisión. Esto como ustedes comprenderán es un porcentaje importante".



En Market, en cambio, la indecisión se ubica en el 19,2%. Y los candidatos aún tienen oportunidad de pelear por esos indecisos para mejorar sus posibilidades en las elecciones presidenciales del 19 de febrero próximo.