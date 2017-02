Patricio Zuquilanda plantea dos acuerdos con el gobierno de Donald Trump

Patricio Zuquilanda, candidato a la Presidencia de la República por la lista del Partido Sociedad Patriótica (PSP), cree que con Lucio Gutiérrez en la primera magistratura el país estaba mejor. Pone como ejemplo que el Ecuador tenía buenas relaciones con las mayores potencias económicas del mundo.

El político se siente con suerte de poder ser escuchado por toda la ciudadanía del Ecuador, en el período de campaña. Aunque dijo esta faceta de la candidatura ha sido muy intensa y "cada silla ahora le parece una cama".



El postulante por el PSP fue el tercer presidenciable que participó de la rueda de entrevistas en Televicentro, en el programa Conociendo a los Candidatos que se retransmitió por Radio Quito y Platinum, la noche hoy, martes 31 de enero del 2017.



El presidenciable fue consultado por Gonzalo Ruiz, subdirector de Diario EL COMERCIO, sobre temas relacionados a su especialidad como exCanciller, la política exterior del país. Además de otros temas de actualidad nacional.

Relaciones Internacionales



Zuquilanda cree que se ha dado un cambio fundamental en las relaciones del Ecuador con el mundo, ya que estas no se ajustan en muchos casos al derecho internacional y a los intereses del país. Añadió, como un ejemplo, que las relaciones con Estados Unidos son importantes con agricultores y productores. No es posible -menciona- que se haya abandonado esta relación y que se haya roto la negociación del acuerdo con el gobierno de ese país.



Sobre la adhesión del Ecuador a los organismos internacionales identificados con el socialismo del siglo XXI, dijo que según la ciencia política este modelo es un paso para llegar al comunismo. "Este modelo ha sido herido por la corrupción y donde hay esto no hay posibilidad de que ningún modelo progrese".



En el caso del Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) indicó que se trataba de un "amañamiento politiquero" antes que un espacio para generar las políticas de relación entre los países miembros en temas de comercio y economía.



En cuanto a la Unión de Naciones Suramericana (Unasur) expuso que la idea de su creación nació de una reunión de los expresidentes de Ecuador y Brasil, Lucio Gutiérrez y Lula Da Silva y sus cancilleres. Pero, cuando se la llevó a la práctica se perdieron sus ideales iniciales.

Sobre el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos explicó que no importa quien haya sido electo en ese país. Pero Ecuador necesita dos cosas: un acuerdo básico de protección a los migrantes indocumentados y, la segunda cosa, un acuerdo básico comercial, ya que todos los países del área tienen un Tratado de Libre Comercio (TLC) y por eso el país ha perdido competitividad.



Ratificó, además, su intensión de expulsar de la embajada ecuatoriana en Londres a Julian Asssange. "A las 12 de la noche cuando él se entere que Zuquilanda ganó debe hacer su maleta, porque a las 6 de la mañana será entregado a la policía sueca para que legalice su situación", dijo.



Aseguró que la negociación del acuerdo con la Unión Europea inició en su período y le parece positivo que se haya alcanzado a finales del 2016. Añadió que se ha reunido con productores, como los de lácteos en el Carchi. Y les ha planteado la posibilidad de exportar sus insumos al viejo continente.

Seguridad



Zuquilanda mencionó en el debate de la Cámara de Comercio de Guayaquil la posibilidad de armar a los padres ecuatorianos. Explicó en TVC que la propuesta debe ser debatida para estudiar los pros y contras. En este estudio -dijo- podrán intervenir a las universidades, la policía, la iglesia, los partidos políticos… para que se decida qué es lo mejor.



Sobre los accidentes de tránsito expuso que se debe poner mayor rigidez en las leyes para los causantes de los accidentes. Pero, sobre todo, se debe invertir en capacitación para los conductores del país. "No hay que ir por la violencia policiaca, sino por el cambio de la cultura".



En el tema de la droga indicó que hay un incremento de la droga en el país, y eso se evidencia en las toneladas que se decomisan. Además, propuso eliminar la tabla de consumo porque cree que esa es una forma de alentar la drogadicción.



Añadió que actualmente no existe una independencia de poderes en el país, por lo que la justicia es deficiente. Puso como ejemplo la forma en la que se está llevando a cabo la investigación del entramado de corrupción en Petroecuador. Considera que este caso se tendrá que rever, una vez posesionado un nuevo gobierno.

Reformas legales y constitucionales



El candidato señaló que una Asamblea Constituyente sería terrible por el gasto que le generaría al Estado y segundo porque ahondaría la división que existe en el país, por lo que cree que lo más sano es hacerlo por vía enmienda a través de la Asamblea y una Consulta Popular.



Considera que la Constitución de Garantías y Derechos que se aprobó en el 2008 no se está cumpliendo, ya que en el país hay varios perseguidos y presos políticos, como por ejemplo Galo Lara.



Asegura que hay violaciones de derechos humanos como lo que está ocurriendo actualmente en el conflicto con el pueblo Shuar que se libra en Morona Santiago. En su gobierno asegura habrá respeto a las libertades de movilidad, expresión, entre otras. Por ejemplo, ofreció derogar la Ley de Comunicación.

Economía



Sobre el Presupuesto General del Estado aseguró que se debe instaurar una política de austeridad. Y utilizar para potenciar el desarrollo productivo del país. No "para darse gustitos como comprar dos aviones presidenciales".



En cuanto a la política tributaria explicó que los candidatos deben informarse y hacer una evaluación de las cuentas nacionales para decidir que impuestos se van a mantener o quitar. "Es irresponsable ofrecer borrar todos los impuestos, sin ni siquiera conocer las cuentas".



Sobre la pobreza en el país dijo que no cree en los indicadores que muestra el Gobierno sobre la reducción de esta en la sociedad. Él presentó sus cifras. Informó que el 62% de la población vive en pobreza y esto está directamente relacionado con la inestabilidad laboral y la falta de plazas de trabajo. Para generar empleo propone abrir espacio a la contratación por horas.



Respecto a la deuda externa aseveró que "estamos ahorcados" por el dinero que se le debe, sobre todo, a China. Por eso ofrece renegociar estas cifras con el país asiático, aumentando el plazo y reduciendo los intereses. Para que este país acepte estas condiciones plantea introducir en la negociación al Comité de Ética de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).