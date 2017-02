Guillermo Lasso mantuvo diálogo con AER en Guayaquil

Guillermo Lasso dijo que va "muy bien en la campaña" y es optimista de ganar la presidencia del Ecuador el 2 de abril del 2017, en la segunda vuelta electoral.

Enseguida comenzó el diálogo con la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER), la tarde de este jueves 2 de febrero del 2017, en Guayaquil, que era retransmitido por decenas de radios en todo el país. El panel de entrevistadores lo integraron Eduardo Mendoza, presidente de AER-Guayas, Kléber Chica, Alfonso Harb y Otto Sonneholzner.



Además, sostuvo que "no confía" en el Consejo Nacional Electoral (CNE), así como la mayoría del pueblo ecuatoriano. El movimiento Creo –dijo- está preparando un sistema de control electoral con más de 40 000 personas, una por cada junta electoral, para "cuidar la voluntad popular".



La intervención del candidato presidencial de la alianza Creo-SUMA giró en torno a los principales ejes de su propuesta: 1 millón de empleos en cuatro años, derogar 14 impuestos, la ley del primer emprendimiento, generar la inversión extranjera. Explicó que la reforma tributaria dejará USD 3 000 millones en el pueblo ecuatoriano.



Para eso dijo que tiene "una visión totalmente diferente al modelo correísta", donde el Estado hace y decide todo, desde qué estudian los hijos hasta cómo cocinan en los hogares.



También explicó que respeta la libertad de expresión, por eso insistió en que va a derogar la Ley de Comunicación. Añadió que en su gobierno pedirá a Emilio Palacio, exeditor de Opinión de El Universo, que regrese al país, ya "que se asiló en los Estados Unidos para librarse de la persecución política de un gobierno que no respeta los derechos humanos y la libertad de expresión".



En el conversatorio se le preguntó si estaba de acuerdo con el formato del Diálogo Presidencial 2017 que organiza diario EL COMERCIO para el domingo 5 de febrero a las 20:00, en Quito. El presidenciable ratificó que asistirá al evento y espera que el postulante de AP, Lenín Moreno, le "converse" al pueblo ecuatoriano cómo vivió "en Ginebra con dinero público, sin ser funcionario público, y además no pagar ni un centavo de impuestos".