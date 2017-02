Las mujeres discutieron sobre los temas urgentes con tres candidatas a la Asamblea Nacional

El paraninfo de la Universidad Andina fue el escenario en el que las candidatas a asambleístas por Pachacutik, Izquierda Democrática y Unidad expusieron sus posturas y propuestas en lo referente a los temas de aborto, Plan Familia y violencia de Género.

El foro se realizó la tarde de este miércoles 1 de febrero de 2017 y fue organizado por colectivos de mujeres parte de la plataforma Vivas Nos Queremos.



Silvia Buendía de Pachacutik, Margarita Carranco de la Izquierda Democrática y Rosana Palacios de Unidad Popular asistieron a la cita propuesta para dialogar sobre una agenda feminista para discutir en la Asamblea Nacional.



Según las organizadoras, Gabriela Rivadeneira de Alianza País y Cristina Reyes del Partido Social Cristiano no respondieron a la cita. Mientras que Cristina Vinueza, de Concertación, no llegó.



Las tres candidatas compartieron posturas frente a los tres. Según Silvia Buendía, durante la última década han habido retrocesos. "En los temas relacionados a la mujer es como que nos dan una cosa y nos quitan 10. Esto no habría pasado si no hubiesen mujeres declaradas sumisas en la Asamblea. Es importante llevar una agenda feminista", dijo.

Sobre la violencia de género, tanto Buendía como Carranco señalaron que plantearán el cambiar la figura de femicidio por la de feminicidio. Esto porque en el segundo caso implica una responsabilidad Del Estado en la muerte de mujeres por la omisión o inoperancia de las instituciones públicas para evitar este tipo de violencia.



Otro tema abordado fue el del aborto. Según Carranco, la Izquierda Democrática planteará un proyecto integral para la protección de las víctimas de violencia de género en el cual se incluirá la protección a las mujeres que decidan abortar. Esto acompañado de proponer la despenalización del aborto en caso de violación.



Sobre el cambio de la Enipla por el plan familia, Palacios señaló que las cifras sobre embarazo adolescente demuestran que ha sido un fracaso. "En la Asamblea trabajaremos para derogar el plan familia porque es similar a lo que ya propusieron en el 98 y ha sido un fracaso", señaló.



Según Ruth Montenegro, de la plataforma Vivas Nos Queremos, este tipo de espacios tienen el objetivo de interpelar a quienes buscan representar a la ciudadanía sobre los temas que a diario viven las mujeres. La finalidad, dijo, es construir una cultura de no violencia a la mujer.