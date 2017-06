Asamblea aprobó acciones legislativas y de fiscalización en caso Odebrecht

La propuesta de Alianza País es la única que se aprobó este martes, 6 de junio de 2017; en el pleno de la Asamblea Nacional acerca de las acciones legislativas y de fiscalización que se tomarán a propósito del escándalo de corrupción de Odebrecht. El debate duró cerca de cuatro horas.

El proyecto de resolución de AP originalmente incluía cinco acciones: llamar a juicio político al contralor Carlos Pólit; convocar al fiscal Carlos Baca para que informe sobre el avance de las investigaciones y demandar su presencia periódica. También designar al Consejo de Administración Legislativa (CAL) la creación de una comisión multipartidista para que viaje a Brasil y Estados Unidos en busca de información directa sobre el caso. Demandar a la Fiscalía celeridad en las investigaciones iniciadas y exigir la expulsión definitiva de Odebrecht. Así como el procesamiento de reformas legales para prevenir y sancionar los actos de corrupción.



En el debate, César Solórzano (Sociedad Patriótica) indicó que es importante que directivos de Odebrecht se queden en el país para que respondan su accionar. Además, apoyó la idea de que una Comisión viaje a Brasil y EE.UU. pero pidió que incluya en esta instancia a todas las bancadas.



Raúl Tello, del Movimiento Unidos por Pastaza, expuso que apoya la resolución de AP, pero hay que analizar los múltiples contratos otorgados a Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Jorge Glas, por lo que la comparecencia del funcionario es urgente.



Al final del debate, Augusto Espinosa como ponente del proyecto indicó que se recogieron observaciones de las distintas bancadas que siguen el espíritu de las acciones planteadas. Pero se han dejado de lado “las que buscan el show mediático”. No se tomó en cuenta el pedido de comparecencia de Jorge Glas. Esta idea fue presentada como mociones de cambio del orden del día en dos ocasiones por el PSC y Creo-SUMA y luego insistida en el debate. Pero los tres intentos se rechazaron.

Entre los cambios incluidos está la denominación de comisión por delegación, en cuanto a los legisladores que viajarán para buscar información y se incluyó el nombre de Wilma Andrade, en representación de la Bancada de Integración Nacional, según propuso la oficialista Doris Soliz.



Esta instancia estaría conformada por los cuatro vocales del CAL: Soledad Buendía y Verónica Arias, de AP; Luis Fernando Torres, del PSC; y Patricio Donoso, de Creo-SUMA. Así como las presidentas de las Comisiones de Fiscalización y Soberanía: María José Carrión y Doris Soliz, ambas oficialistas. Y Andrade. No se ha definido la fecha del viaje y el campo de acción de esta instancia.



Además se incluyó que se convoque mensualmente al fiscal Carlos Baca Mancheno. Que se amplíen las investigaciones desde 1987, año cuando llegó Odebrecht al país y en todos los niveles de gobierno. Expulsar a la constructora una vez que se acabe el proceso y cumpla con las reparaciones integrales al país. Y llamar a comparecer a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana. El proyecto se aprobó con 106 votos afirmativos, 22 negativos y 7 abstenciones.



Tras la sesión del pleno, el presidente de la Asamblea José Serrano respondió cinco preguntas de los medios de comunicación. Sobre la no convocatoria de Glas, indicó que “en el momento oportuno” el vicepresidente también será convocado a la Asamblea para que pueda hacer una rendición de cuentas a los ecuatorianos.



En cuanto la convocatoria a los integrantes de los Consejo de Participación Ciudadana y no a los integrantes de las comisiones ciudadanas que designaron a las autoridades como el Contralor y el Fiscal, explicó que solo los consejeros son sujetos a control político.



Añadió, acerca de del enjuiciamiento político a Carlos Pólit, que en caso de no presentarse al llamado de la Asamblea se seguirá el proceso legal, es decir, la destitución. Además, confirmó que AP ya recolectó más de 50 firmas para el llamado a juicio y que en lo que resta de está semana se oficializará.