Policías dados de baja realizaron un plantón en la Corte Constitucional

Un grupo de policías dados de baja realizó un plantón la tarde de este jueves 7 de junio del 2018, frente al edificio de la Corte Constitucional (CC), ubicado en el centro de Quito. La razón: pedir agilidad en el trámite de la demanda de inconstitucionalidad presentada el 19 de diciembre del 2017.

"Son policías desvinculados por el Decreto Ejecutivo 632, violentando el debido proceso. Hay más de 1 000 desvinculados, en los últimos años, de forma ilegítima", manifestó el asambleísta César Carrión, quien acompañó esta tarde a los manifestantes y presentó la demanda de inconstitucionalidad.



Para el legislador, ese decreto fue emitido dos meses y medio después de la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010. Con ello, él asegura que se violentó la Constitución.



Y citó el artículo 160 de la Carta Magna. "La Policía y Fuerzas Armadas tienen leyes específicas, no puede ser que un Decreto vaya sobre una ley. Entonces, desde ahí ya se viola la ley", dijo Carrión.



A su juicio, desde el 2011, bajo el amparo de ese decreto, se emitieron resoluciones, acuerdos y una infinidad de disposiciones que violentaron las normativas de la Policía Nacional.



Ante eso -argumentaron los uniformados dados de baja- la CC debe pronunciarse conforme a la Constitución y el Derecho. También revisar los procesos de cada uniformado que fue separado de la institución.



"Ni siquiera tuvieron procesos administrativos justos", dijo Carrión.



La tarde de este jueves, los policías dados de baja portaban carteles con frases. "Los policías desvinculados somos ciudadanos víctimas del abuso de poder. Por ello respaldamos las acciones del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio", decía en una de las pancartas.



Su vocero es el cabo primero en servicio pasivo José Ochoa. Su objetivo es la derogación del Decreto Ejecutivo 632.



"Lamentablemente no tenemos oídos. No lo resuelven aquí en la CC y ya tenían que hacerlo", manifestó Ochoa.



Él no descarta que se realicen más plantones en los próximos días hasta que los escuchen.