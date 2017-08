José Serrano dice que no hubo condicionamientos en la entrega de Pareja; irá a la Cárcel 4 de Quito

"No hubo ningún condicionamiento en la entrega de Carlos Pareja Yannuzzelli". Así lo manifestó el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, desde el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, este viernes, 11 de agosto del 2017.

El funcionario dio declaraciones a la prensa y reveló detalles del proceso de entrega del exministro de Hidrocarburos. Según Serrano, personas allegadas al exfuncionario habrían realizado un acercamiento con él para manifestar el deseo de Pareja sobre una eventual entrega voluntaria.



Luego de esto, Serrano se habría reunido con el presidente Lenín Moreno, para analizar el tema. De allí inició al proceso de entrega pero sin ningún condicionamiento, dijo.



José Serrano también confirmó que viajó a Estados Unidos para conversar con Pareja Yannuzzelli. De hecho, él llegó en el mismo avión que el Exministro. Según el presidente de la Asamblea Nacional, apenas arribaron al aeropuerto fue entregado a la Fiscalía.



Luego de las declaraciones de Serrano, cerca de las 21:30 de este viernes, apareció el exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzzelli, quien fue escoltado por agentes de la Policía Nacional hasta un auto que lo esperaba.



El ministro del Interior, César Navas, confirmó que sería trasladado a la Cárcel 4 del norte de Quito.



Carlos Pareja Yannuzzelli llegó al aeropuerto de Quito en un avión privado a las 20:40 de este viernes 11 de agosto del 2017. Foto: Cortesía Secom

Pareja Yannuzzelli, que también fue gerente de la empresa estatal de petróleo, Petroecuador, no se pronunció a su salida donde le esperaban varios periodistas.



El exministro Pareja Yannuzzelli, quién es indagado por ser parte de la presunta red de corrupción dentro de la Estatal Petroecuador, arribó al aeropuerto de Quito a las 20:40 de hoy.



Desde temprano, unos 20 policías custodiaron los exteriores del aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Ellos fueron parte del operativo destinado para la llegada del Exministro.

La Policía Nacional resguarda la entrada del área de Protocolo en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO



Horas antes del arribo de Pareja, el fiscal General Carlos Baca Mancheno, dijo a EL COMERCIO que tras la llegada del exministro debe ir a un centro de rehabilitación social, porque se trata de "una persona sentenciada por un delito de cohecho y llamado a juicio por enriquecimiento ilícito y peculado, y que tiene más de una docena de casos abiertos"



También aseguró que no tenía conocimiento de la entrega voluntaria del exministro de Hidrocarburos.



La Fiscalía "no ha intervenido" en ninguna clase de acuerdo y "no ha participado ni intervenido" ni en su "entrega voluntaria ni en (gestiones para conseguir) un avión privado (para traerlo)", dijo Baca Mancheno en una entrevista con la radio FMMundo.

Carlos Pareja Yannuzzelli irá a la Cárcel 4 de Quito, según el ministro César Navas. Foto: API



"En consecuencia, (...) yo como fiscal general no conozco los términos (para) su entrega al Ecuador. No estaba advertido", reiteró.



Pareja Yannuzzelli está condenado por delito de cohecho a cinco años de prisión, y afronta sospechas en una serie de casos por los que está requerido por la justicia ecuatoriana.