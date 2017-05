Equipo de la Policía Nacional podría viajar a Rusia para levantar información sobre muerte y desaparición de dos ecuatorianos

Un equipo de la Policía Nacional, así como funcionarios de la Cancillería ecuatoriana podrían viajar en los próximos días a la ciudad de Moscú, en Rusia, para levantar información sobre la muerte del joven quiteño Sebastián Caicedo, registrada el pasado 20 de mayo, según informó el coronel Víctor Aráuz, jefe de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro (Dinased).

El joven, exparticipante de un reality, fue hallado en el interior de un hotel en la ciudad de Moscú y según datos de Interpol no presentaba huellas de violencia. Sin embargo, aún no se ha determinado la causa del deceso, pues no se le ha realizado todavía el protocolo de autopsia.



"En Rusia necesitan la autorización de un familiar para hacer la autopsia. Tengo entendido que en los próximos días el padre va a viajar para que con asistencia internacional del Ecuador pueda realizar los trámites pertinentes", indicó el oficial.



Aráuz además señaló que cuando el cuerpo sea repatriado al país podría realizarse una nueva autopsia, en caso de ser necesario.



Por ahora lo que continúa preocupando a la Dinased es la desaparición de Diego Caicedo, hermano del occiso, de quien no se conoce su paradero.



"Los padres pusieron la denuncia de la desaparición aquí en la Dinased y nosotros hemos aplicado los protocolos, que afortunadamente son protocolos internacionales de búsqueda, por lo que estamos atentos de que en Moscú ya se estén realizando las investigaciones necesarias", dijo Aráuz.

Los dos hermanos llegaron a Rusia el pasado 16 de mayo.