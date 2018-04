La policía de Tennessee captura al atacante de Nashville

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La policía de Tennessee apresó este lunes 23 de abril del 2018 al hombre que disparó en la madrugada del domingo contra comensales en un restaurante a las afueras de Nashville (sur de Estados Unidos) con saldo de cuatro muertos y dos heridos.

“El sospechoso de asesinato Travis Reinking está bajo custodia. Arrestado hace pocos momentos”, anunció la Policía Metropolitana de Nashville en su cuenta de Twitter. Fue encontrado en una “zona boscosa” , precisó, al tiempo que difundió una fotografía de Reinking en un automóvil policial.



La detención se produjo gracias a “una información de la comunidad”, aseguró el alcalde de la ciudad, David Briley, en una conferencia de prensa.



Reinking, de 29 años, fue capturado luego de una extensa cacería, rastreado por las autoridades en un área comprendida entre su casa y el lugar del ataque. “Parecía cansado”, informó el teniente de la policía de la ciudad, Carlos Lara.



El detenido se enfrenta a cuatro cargos por asesinato. Detenido bajo fianza de USD 2 millones, está previsto que declare el miércoles 25 de abril del 2018 en los juzgados.



Las autoridades de las escuelas públicas de Nashville habían impuesto un 'lock-out', lo que implicaba que no se recibían visitantes externos en los colegios del suburbio de Antioch, donde tuvo lugar el tiroteo, y en el cercano Cane Ridge.



La policía advirtió sobre la peligrosidad de Reinking -originario de Illinois- tras el ataque con un fusil semiautomático AR-15 contra los comensales del restaurante, a donde se presentó semidesnudo, solo vestido con una chaqueta verde.



Las autoridades lo rastrearon mientras huía hacia su casa, donde habría dejado la chaqueta y tomado unos pantalones, desapareciendo luego en un bosque cercano.



En el restaurante, el atacante fue desarmado por James Shaw, de 29 años, quien fue calificado de héroe por haberle quitado el arma y sacado del restaurante tras una pelea.



“Uno no se encuentra con muchos héroes en la vida, Sr. Shaw, pero usted es un héroe. Usted es mi héroe. Salvó vidas”, dijo el director del restaurante el domingo.





Reinking había sido arrestado en la Casa Blanca en julio de 2017, luego de entrar en un área vedada, según la policía.



Solicitó ver al presidente Donald Trump y se declaró “ciudadano soberano”, términos usados por extremistas antigubernamentales, según el cotidiano The Tennessean.



Sus familiares habían expresado preocupación en los últimos meses sobre la conducta y el estado mental de Reinking, quien dijo creer que la cantante pop Taylor Swift lo acosaba, reportó el New York Times, citando informes policiales.



Después del incidente en la Casa Blanca la policía le rescindió la autorización para el porte de armas en el Estado de Illinois (norte), donde vivía entonces.



Se le requisaron cuatro armas, incluido el rifle semi-automático AR-15 que usó en el ataque en Tennessee y se lo entregaron a su padre.



La policía señaló que el padre le devolvió luego las armas a su hijo, una de las cuales no fue encontrada el lunes.



El ataque del domingo resultó en la muerte de cuatro personas y dos fueron heridas. Las autoridades confirmaron que Taurean Sanderlin, de 29 años, Joe Perez, de 20, y DeEbony Groves, de 21, murieron en el restaurante. La cuarta víctima mortal, Akilah Dasilva, de 23 años, murió en un hospital.



Es la segunda vez en pocos meses que Nashville se estremece por un tiroteo. En septiembre un joven de 25 años mató a una persona e hirió a otras seis en una iglesia de la ciudad.



Los estudiantes que sobrevivieron a la matanza de Parkland (Florida) lanzaron una campaña en favor de endurecer los controles de acceso a las armas con enormes manifestaciones, en tanto importantes empresas como Walmart y Dick's Sporting Goods tomaron medidas para restringir la compra de armas en sus tiendas.



Un sondeo de ABC News/The Washington Post divulgado el viernes revela que 62% de los encuestados apoya una prohibición a nivel nacional a la venta de fusiles de asalto, cuando a mediados de febrero el porcentaje era de 50% y 45% a fines de 2015.Pero el tema no ha sido tratado aún por el Congreso.