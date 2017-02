Policía Civil de Río realiza 'paro total' de funciones a un día del Carnaval

La Policía Civil de Río de Janeiro, encargada de las investigaciones, realiza desde la mañana del juaves 23 de febrero del 2017 un "paro total" de sus actividades durante 24 horas en protesta por el retraso en el pago de sus salarios, cuando falta un solo día para que comience oficialmente el Carnaval en Brasil.

"Hoy es una paralización total, solo se cumplirán las órdenes de prisión que el juez decrete y el levantamiento de cadáveres en las calles", señalaron a Efe fuentes del Sindicato de Policías Civiles de Río de Janeiro.



La organización sindical explicó que la paralización, que se extenderá por 24 horas, se produce en protesta porque el estado de Río de Janeiro no ingresó a los agentes "la paga extra de Navidad, ni el salario de enero".



Esas fuentes indicaron que la previsión del pago del sueldo del primer mes del año está previsto para el 22 de marzo del 2017.



En teoría, el paro de los policías civiles no debería afectar la seguridad de la ciudad más emblemática de Brasil, inmersa de lleno en los preparativos del Carnaval, ya que el patrullaje en las calles corre a cuenta del cuerpo militarizado, que días atrás también amagó con una huelga.



El conato de huelga del cuerpo militarizado, que tuvo lugar comienzos de este mes, obligó al gobernador regional, Luiz Fernando Pezao, a solicitar la presencia del Ejército para evitar una ola de violencia como la ocurrida en el vecino estado de Espíritu Santo, donde el paro de este organismo desató una ola violencia que en diez días dejó cerca de 150 muertos.

En los últimos nueve días cerca de 9 000 soldados reforzaron la seguridad de Río de Janeiro, pero como no se produjo un agravamiento de la situación estos comenzaron a retirarse este miércoles gradualmente de las calles.



El paro total de los policías civiles de Río concluirá a las 08:00 hora local (11:00 GMT) del viernes 24 de febrero, cuando oficialmente comenzará el Carnaval y que se extenderá por cinco días, pero el Sindicato informó de que las protestas seguirán hasta que las autoridades no estén al día con los pagos de los funcionarios.



Esas fuentes sindicales revelaron a Efe que la paralización está provocando problemas en la Policía Militarizada de Río ya que no se están pudiendo realizar los registros en las comisarías de los detenidos por robos, agresiones o crímenes de racismo, entre otros crímenes.



"Todas esas causas están siendo rechazadas y estamos explicando que se debe al retraso de los salarios y beneficios que no fueron pagados", añadieron.



El estado de Río de Janeiro se declaró en junio del 2016, antes del inicio de los Juegos Olímpicos, en "calamidad financiera", que es casi equivalente a una quiebra, en virtud de sus abultadas deudas y escasa recaudación.



La crisis económica ha provocado el retraso en el pago de los salarios de los funcionarios y la aprobación por parte del Gobierno estatal de duros ajustes en los presupuestos, los cuales han generado intensas protestas en los últimos meses.