Policía reporta 'total normalidad' en primeras horas de comicios en Colombia

El director de la Policía de Colombia, el general Jorge Hernando Nieto, reportó hoy, 27 de mayo del 2018, "total normalidad" en las primeras horas de los comicios en los que se elige al sucesor del actual mandatario, Juan Manuel Santos.

"El primer reporte es de total normalidad en todo el país. No hay ningún hecho que afecte el proceso electoral del país", dijo Nieto a periodistas, quien de todos modos reconoció que hubo algunos hechos aislados pero "ninguno que afecte la jornada".



Explicó que en las últimas horas hubo una la explosión de un artefacto en una empresa de salud en Bogotá, pero que no tiene nada que ver con las elecciones.



Al respecto, la Fiscalía de Colombia precisó en un comunicado que la explosión se registró ayer sábado 26 de mayo, en la sede de la empresa de salud Medimás.



Allí, agrega la información, "no se registraron víctimas pero si daños materiales. Los investigadores encontraron en el lugar documentos alusivos al Movimiento Revolucionario Popular (MRP)", considerados responsables de un atentado en un centro comercial de Bogotá en el que murieron tres mujeres en junio de 2017.



En cuando a la denuncia de la presencia de pintadas alusivas a las FARC en el municipio El Tarra, en el departamento de Norte de Santander, el general Nieto aseguró que "los dispositivos están dados por la fuerza pública" e insistió en que "no hay ningún hecho que afecte las votaciones".



De otro lado, señaló que no se han registrado ataques cibernéticos y que se está monitoreando en tiempo real posibles situaciones en ese sentido.



Recordó, igualmente, que no se pueden realizar manifestaciones este domingo y que las mismas, como lo contempla la ley, se pueden hacer a partir del lunes 28 de mayo.



Explicó que hasta el momento y por factores relacionados con las lluvias han sido trasladados 27 puestos de votación que corresponden a 140 mesas.



La Fiscalía, agregó que en el municipio huiliense (sur) de Algeciras, se recibió información relacionada con un posible atentado a una estación de Policía, que se materializaría con ocasión de los resultados electorales.



Al registrar una vivienda, las autoridades se incautaron armas de fuego y prendas de uso privativo de la Fuerza Pública y detuvieron a una persona.

Más de 36,2 millones de colombianos están llamados hoy a las urnas para elegir al sucesor de Juan Manuel Santos, que será presidente del país entre 2018 y 2022.



El candidato uribista Iván Duque parte como favorito en todas las encuestas por delante del izquierdista Gustavo Petro, del movimiento Colombia Humana, y del aspirante de centroizquierda Sergio Fajardo.



También son candidatos Germán Vargas Lleras, del movimiento de centroderecha Mejor Vargas Lleras; Humberto de la Calle, del Partido Liberal, y el pastor evangélico Jorge Antonio Trujillo, de Todos Somos Colombia.