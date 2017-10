Policía busca a otro docente supuestamente implicado en caso de abuso sexual en escuela

El Ministerio del Interior informó la mañana de este viernes, 13 de octubre del 2017, que se busca a un hombre de 39 años de edad, quien se desempeñaba como docente en la unidad educativa de Guayaquil donde se denunciaron casos de abuso sexual a estudiantes.

Según el Ministerio, el hombre sería uno de los profesores denunciados por los padres de familia de los menores afectados. Además se ofrece recompensa para quien entregue información que permita dar con su paradero.



El pasado viernes 6 de octubre, la Fiscalía y la Policía realizaron un allanamiento en el plantel para detener a los docentes supuestamente implicados en el caso de abuso contra cuatro estudiantes. Uno de los profesores fue detenido en el lugar mientras que otro fue buscado en su domicilio, pero ya no se encontraba allí.



En el celular del maestro detenido se encontró imágenes de menores que son parte de una pericia informática.



Según dijo la fiscal provincial, Patricia Morejón “la modalidad no solamente es el abuso sexual. Se establece que en el teléfono hay fotografías de niños. Si se revisa un teléfono no ve una foto, ve varias fotos que pueden superar diez, veinte, treinta, pueden ser más de 100 niños. Mientras no hagamos la pericia no podemos tener datos ciertos”, explicó.



La subsecretaria de Educación de la zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), Érika Laínez, dijo que ambos docentes ya fueron separados de la unidad educativa y se les inició un sumario administrativo.



Ayer, 12 de octubre, se conoció que todo el personal docente de ese plantel de Guayaquil será sometido a evaluaciones psicométricas (pruebas psicológicas). Además, el Ministerio de Educación decidió intervenir el establecimiento "en donde se han registrado varios casos de abuso sexual a niños".



También se dispone a la Subsecretaría del Distrito que realice la valoración psicológica de todos los estudiantes. Y que los representantes del Departamento de Consejería Estudiantil se responsabilicen de brindar la ayuda psicológica que las víctimas y sus familias requieran.