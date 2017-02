La Policía aclaró que hubo cinco papeletas marcadas en cinco cantones

La Policía Nacional se pronunció sobre las denuncias de papeletas supuestamente marcadas, que recibieron votantes en las juntas electorales. Al menos sobre eso se comentó en las redes sociales en la mañana y tarde de este domingo, 19 de febrero de 2017. El hecho se habría dado en cinco papeletas, en cinco juntas de distintos cantones del Ecuador.

Según Ramiro Mantilla, director General de Operaciones de la Policía Nacional, las papeletas marcadas se encontraron en recintos electorales de Tulcán, Otavalo, Pelileo, Bolívar y Chone. "Aclaramos que son solo cinco papeletas que estaban marcadas en el caso de elección para Presidente de la República. Ninguna se dio por válida y fueron remitidas al Consejo Nacional Electoral", señaló.



En este caso, la Policía Nacional despachó a personal de Criminalística para tomar el procedimiento del caso. El hecho se dio entre las 08:00 y 09:00 de hoy. De acuerdo con la información de Mantilla, a parte de estos casos, no se reportó ninguna otra novedad con las papeletas, en todo el país.



Sobre la labor de la Policía Nacional, Mantilla informó que, hasta el momento se detuvieron a 194 ciudadanos por infringir la Ley Seca. También hubo 10 detenidos por realizar proselitismo político y 244 por tener boletas de apremio. La Policía también detuvo a un hombre que acudió armado a ejercer el voto.



En lo que respecta a la seguridad, 75 personas fueron detenidas por cometer contravenciones que nada tienen que ver con el ejercicio del voto en estas elecciones generales.



A las 17:00 se cerrarán las puertas de los recintos electorales y, según Mantilla, no se permitirá el ingreso a nadie. Quienes estén en el interior, hasta esa hora y no hayan votado, recibirán el certificado de presentación.