La Policía Metropolitana se une a la lucha contra el consumo de drogas en Guayaquil

Los policías metropolitanos de Guayaquil podrán actuar de manera preventiva si ven a una persona consumiendo drogas en la vía y espacios públicos de la ciudad.



El Concejo Municipal de Guayaquil en sesión ordinaria del jueves 27 de abril, aprobó una ordenanza que faculta a los uniformados a intervenir si llegasen a conocer directamente sobre el consumo de drogas en el marco del escándalo público.

El documento señala que de darse estos casos los metropolitanos “comunicarán del particular a las autoridades competentes para que procedan de conformidad con la Ley”.



En este caso, si los metropolitanos ven consumiendo a una persona en un lugar público de la urbe están en la obligación de llamar a la Policía Nacional para que actúe de inmediato, explicó el concejal independiente, Carlos Luis Morales.



Según Morales, el objetivo es evitar el consumo en los espacios públicos. “Nosotros no sancionamos, solo le decimos usted no puede consumir aquí”, sostuvo.



La ordenanza, presentada por el bloque oficialista de Alianza País, fue aprobada tras segundo debate, por unanimidad con la votación de 14 ediles. La sesión, que se realizó la mañana del jueves fue presidida por el alcalde Jaime Nebot.



La normativa prohíbe el consumo de sustancias estupefacientes y sicotrópicas en lugares y eventos públicos, tales como parques, centros comerciales, edificios públicos, sales de cines, salas de teatro y eventos deportivos en el Puerto Principal.



Para la concejal Susana González, del Partido Social Cristiano, esta ley es un tema de protección de la niñez y adolescencia del cantón.



Aseguró que a través de este documento la ciudadanía tendrá la oportunidad de disfrutar del libre esparcimiento, lejos de la amenaza que puedan representar quienes protagonicen escándalos por consumo drogas y alcohol. “Los ciudadanos pueden informar de estos casos a la Policía Metropolitana, si estuviese cerca. Pero también están facultados para denunciar y que las autoridades apliquen su acción”, indicó.



La mañana de este viernes 28 de abril, se realizó un operativo integral en el suburbio de Guayaquil. Durante la intervención que duró hasta el mediodía se realizaron controles para evitar la presencia de expendores de drogas en el lugar.



María García, de 35 años, vive en la 25 y la S y dijo que ahora podrá ingresar sin temor al Parque Forestal, en el sur. Contó que antes tenía miedo ir porque “hay personas que consumen y con amenazas nos piden dinero”.



García pidió que existan también sanciones a quienes se encuentren consumiendo en estos lugares.



La ordenanza fue creada en conjunto con la Secretaría Técnica de Drogas. En el primer proyecto se establecía la posibilidad de sancionar a los infractores. Maximiliano Delgado, Coordinador Zonal de esta Secretaría, informó que mediante los concejales de Alianza País se va a solicitar una reforma que contemple una sanción menor.



Según Delgado, esta sanción será administrativa como por ejemplo, 40 horas de vinculación con la comunidad en temas medioambientales, recolección o limpieza de parques y también talleres de capacitación en el tema de drogas. El objetivo es que exista una pequeña pena por el consumo en la vía pública.



El funcionario explicó que la ordenanza no entra en conflicto con la tabla de porte de drogas, porque según dijo esta última es una herramienta para uso de los administradores de justicia.



Sobre las tareas de labor comunitaria que podrían desarrollar a manera de sanción quienes incumplan la ordenanza, González informó que aún resta concretar ese tema con la Policía Nacional. También falta elaborar un reglamento. “Una de las acciones es trabajar en conjunto con la Policía, para que la Policía lo notifique a las autoridades competentes”.