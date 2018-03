La Policía Nacional investiga robo en pleno centro de Guayaquil

Un curso de manualidades fue interrumpido por seis asaltantes, la tarde del sábado 3 de marzo del 2018. Alrededor de 20 mujeres asistían a un taller para elaborar flores de papel, cuando fueron amenazadas con armas.

El hecho se registró a las 15:45. Los organizadores habían alquilado un salón en un hotel ubicado en las calles Chile y Luque, en pleno centro de Guayaquil. Luego de cobrar por el ingreso, el curso comenzó cerca de las 15:00. Según la planificación duraría tres horas, pero no lograron completarlo.



“Entraron, hicieron que nos lanzáramos al piso y nos apuntaban con revólveres. A mí me apuntaron en la cabeza. Se me llevaron cerca de USD 1 400”, denunció el organizador del taller.



En el salón quedaron los materiales regados en el piso. El robo solo duró pocos minutos, según comentaron los perjudicados. “Fue terrible. Nos pidieron joyas, dinero y se llevaron todos los celulares que pudieron”, contó una de las estudiantes.



La Policía llegó poco después al lugar. Varios patrulleros rodearon los bajos del edificio. El tráfico se alteró en esta zona comercial, muy concurrida los fines de semana. “Después del robo nos dejaron encerrados. Fue desesperante”, dijo otra de las afectadas.



El curso fue convocado a través de redes sociales. Los organizadores creen que los asaltantes organizaron el ataque. “Uno de ellos llegó antes, cuando empezamos a cobrar. Preguntó por el valor del curso y se fue. Después volvió con cinco personas más”, relató el director del taller.



La Policía investiga el delito. El director del grupo de capacitaciones dijo que presentará una denuncia ante la Fiscalía.

