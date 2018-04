Manifestantes correístas pretendieron llegar a la Plaza Grande

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Policía Nacional y un grupo de seguidores del expresidente Rafael Correa protagonizaron una gresca la tarde de este martes 10 de abril del 2018, en la calle Chile y Guayaquil, Centro Histórico de Quito. Los manifestantes intentaban llegar con su protesta hasta la Plaza de la Independencia, pero fueron impedidos por miembros policiales.

Horas antes, sequidores del correísmo se concentraron en la Plaza Simón Bolívar, en el centro de Quito. Autodenominados como opositores al Gobierno, marcharon hacia el Palacio de Carondelet para rechazar las últimas medidas del presidente Lenín Moreno.



La convocatoria se hizo para las 16:00. Sin embargo, se retrasó varios minutos porque se esperaba una mayor presencia de gente. También contribuyó la lluvia que cayó a esa hora en la capital, lo que obligó a varios de los manifestantes a buscar resguardo en los bajos del Banco Central.

La marcha avanzó por la calle Guayaquil hacia la Plaza Grande. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

Ricardo Patiño, uno de los líderes de la agrupación, explicó que la marcha se debe a que "las últimas medidas económicas benefician a las élites". Añadió que la marcha se denominó Basta, porque quieren ponerle un freno al desgobierno de Moreno porque no ha cumplido ninguna de las ofertas que hizo en la campaña, como candidato de Alianza País.



También protestan por la negativa que recibieron del Consejo Nacional Electoral para la inscripción de movimiento denominado Revolución Alfarista. Confirmó que entregaron una corrección del documento y esperan que los próximos días serán habilitados para recoger las firmas necesarios para la inscripción de la organización poder participar en las elecciones seccionales del 2019.



Cerca de las 17:00 los manifestantes partieron por la avenida 10 de Agosto y siguieron por la calle Guayaquil hacia la Plaza Grande donde se encuentra el Palacio de Carondelet. Los dirigentes de la agrupación aclararon que si no les permitían ingresar hasta el sitio no insistirían pues no buscan ningún tipo de enfrentamiento con simpatizantes del Gobierno y tampoco con los efectivos de la Policía Nacional