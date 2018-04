Policía Nacional impide movilización de arroceros al puente de la Unidad Nacional, Guayaquil

La Policía Nacional impidió este jueves 5 de abril del 2018 el paso de una movilización de agricultores que tenía previsto salir desde la parroquia Tarifa, en Samborondón, para finalizar con el cierre del puente de la Unidad Nacional, que conecta Guayaquil con otros cantones de la provincia del Guayas.

Los productores de arroz se concentraron desde tempranas horas en el puente de Tarifa, como protesta por los bajos precios del quintal de arroz. Exigen acciones concretas por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en materia de comercialización y la regularización de los precios de los insumos.



Al lugar llegaron más de un centenar de efectivos de la Policía Nacional y de la Comisión de Tránsito.



El agricultor Wilmer Puente, quien participa en la manifestación, asegura que no se moverán hasta que llegue algún representante de la Gobernación o del MAG. Señala que en la protesta participan cerca de 500 agricultores de la provincia.



Según la cuenta de Twitter del centro zonal ECU 911 de Samborondón, el tránsito por el puente de la Unidad Nacional no presenta inconvenientes.



La actividad de este jueves se suma a una serie de protestas y cierres de vías que han protagonizado los agricultores arroceros desde inicios de este año. A pesar de que aseguran que se han reunido con las autoridades competentes, manifiestan que aún no observan resultados favorables.