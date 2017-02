Policía dice que tiene identificado al hombre que agredió con cuchillo a hinchas en Monumental

En una imagen captada en el momento de la agresión, en el estadio Monumental, de Guayaquil se observa a un hombre con un cuchillo en su mano derecha. Viste pantaloneta y camiseta sin mangas gris. Él sería el principal sospechoso de agredir a otros hinchas el domingo 5 de febrero del 2017.

El hombre ya estaría identificado por la Policía y en las próximas horas podría ser detenido. Así lo dio a conocer la tarde de este lunes 6 de febrero del 2017, el comandante de la Policía Nacional, Diego Mejía, durante una rueda de prensa, en el Monumental de Guayaquil.



Mejía dijo “tenemos prácticamente identificado al sospechoso que sale en una imagen portando un puñal”. Explicó que no se detuvo a nadie en aquel momento porque era difícil detenerlos. “Habían más de 7 500 personas en ese momento en el graderío”.



La gresca entre hinchas de la barra Sur Oscura en la general sur del estadio dejó más de 40 personas heridas. Hasta la mañana de este lunes dos heridos permanecían ingresados en el Hospital Guayaquil, ubicado en el Suburbio. La pelea obligó a que las autoridades de control suspendieran el partido de Barcelona S. C. vs Católica que inició a las 16:30.



Yalen Ortiz, líder de Emergencia del Hospital, indicó que siete personas ingresaron entre las 18:00 y 18:30 del domingo. Cinco con heridas leves que tenían lesiones en brazos y piernas, los cuales fueron enviados en sus domicilios luego de ser atendidos.



Los otros dos pacientes tuvieron que ser hospitalizados. Uno presenta un trauma craneal y está fuera de peligro mientras que el más grave tiene una herida por puñalada que le atravesó el pulmón. “Él ya fue operado y estamos esperando que reacciones”, dijo Ortiz.



Durante la rueda de prensa en la que también estuvo presente el presidente del Barcelona, José Francisco Cevallos, se cuestionó cómo se dio el ingreso de “piedras y cuchillos al estadio”. Mejía respondió que los controles se realizan mediante perfiles de sospechosos “pero que estos no son infalibles”.



Indicó que los hinchas se inventan formas para ingresar objetos y que van a crear nuevos protocolos de seguridad en el estadio.





Cevallos se refirió a las declaraciones en la cuenta de Facebook de la Sur Oscura Ecuador, donde se denunciaba el supuesto conocimiento del presidente de Barcelona de grupos extremos. “Esos comentarios y criterios vienen desde el año pasado, son de 15 a 20 columnas de la Sur Oscura, de las cuales tres o cuatro tienen una forma diferente de pensar. Uno piensa que nunca van a llegar a esto, pero esto se acabó ya no más”.



La tarde del lunes, el directorio del Barcelona S. C., decidió prohibir e impedir de forma indefinida el ingreso de la barra Sur Oscura al estadio Monumental. “En esa localidad del estadio se permitirá el ingreso únicamente a familias, padres e hijos”.



Sobre la posible causa de la pelea entre hinchas. Cevallos sostuvo que podría haberse generado por luchas de poder interna entre los líderes de la barra. Aunque no descartó que haya ocurrido por un posible mala entrega de dinero entre los barristas.



"La empresa privada entregó un tributo (premio) a los hinchas y deduzco que una mala repartición pudo haber generado una pugna interna. Habría que investigarlo", dijo Cevallos.