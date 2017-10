Policía retuvo a supuesto implicado en asesinato a dueño de local en Urdesa

La Policía Nacional informó sobre la retención de Freddy Miguel C. C., quien presuntamente estaría vinculado con el asesinato del dueño de un local comercial en Urdesa, en el norte de Guayaquil, ocurrido a las 22:45 del 2 de octubre del 2017. Ese día dos hombres asaltaron el restaurante de Bernardo Avecillas, quien al intentar detenerlos, recibió un disparo.

Según informó, este miércoles 18 de octubre, Marcelo Tobar, comandante de la zona 8 de Policía (Guayaquil, Durán y Samborondón), el sospechoso fue retenido por ocho horas y luego fue entregado a la Fiscalía. Se presume que era el conductor de la moto en la que huyeron los asaltantes.



"Tenemos argumentos importantísimos y no me atrevo a adelantar más porque no ha pasado audiencia de formulación de cargos", dijo Tobar.



Freddy C. fue interceptado a través de un allanamiento realizado a las 05:00 de este miércoles 18 de octubre, en el sector de Los Esteros, en el sur de Guayaquil. Dentro de la vivienda se encontró una vestimenta similar a la que se observó en el video del atraco, captado por las cámaras del local. También se halló un arma y se determinará si fue la utilizada en el crimen.

El 3 de octubre del 2017, se ofreció una recompensa de USD 5 000 a la persona que ofrezca datos que permitan la captura de ambos implicados. En el caso de Freddy C., su retención se dio luego de que la Policía recabó indicios que probarían su vinculación con el caso. El otro participante del robo, quien disparó a Avecillas, todavía es buscado.



En otras acciones policiales informadas por la Policía, se detuvo a Richard Robert R. L., uno de los presuntos implicados en el asesinato de Leonidas Garbo Eras. El detenido tenía dos detenciones anteriores por robo. El hecho ocurrió el pasado 7 de febrero del 2017 cuando la víctima fue interceptada y luego recibió varios disparos en la cooperativa Nelson Mandela, en el sector de la Isla Trinitaria al sur de la urbe. Previamente, el 2 de abril del 2017, se detuvo a Marcos José L. C. y a Jordy Kevin O. M., otros de los supuestos implicados.



En la captura de Richard R. se generó una persecución policial con el uso progresivo de la fuerza. Los uniformados resultaron con algunas laceraciones producto de la acción. Sin embargo Tobar descartó que las heridas sean de gravedad y las calificó como 'gajes del oficio'.



El comandante se refirió además al supuesto robo de un patrullero policial. El hecho ocurrió en el sector de Bastión Popular, en el norte de la ciudad, cuando un grupo de uniformados llegó al lugar para atender una denuncia por la realización de una fiesta de quince años en la vía pública. "No se trató de un robo sino de una desubicación de un ciudadano que se aprovechó de las circunstancias y que quiso de alguna manera hacer una burla y tomar ventaja de un descuido, producto de que estaban trabajando algunos señores policías", explicó.



El individuo puso en marcha el vehículo y subió a un parterre, ocasionando un daño a una de las llantas del automotor. El involucrado fue detenido más adelante y puesto a órdenes de la Fiscalía.



En tanto, a las 18:30 de ayer, 17 de octubre, se realizó un operativo en el sector denominado La Cadena, en la Bahía en el centro de Guayaquil, donde se incautó 49 celulares de los cuales, 11 estaban reportados como robados y 38 no se encontraban homologados en el país.



También se halló 15 dispositivos electrónicos y 6 computadoras portátiles con los cuales se reprogramaban los teléfonos para ser activados ilegalmente. También se detuvo a cuatro personas implicadas en el ilícito.