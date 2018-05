Policía detuvo a 12 personas supuestamente vinculadas al tráfico de drogas por vía marítima

LEA TAMBIÉN

Dos meses de investigación realizados por la Dirección Nacional de Antinarcóticos hicieron posible la incautación de casi una tonelada de clorhidrato de cocaína, 933.5 kilogramos, en la Bahía Muyuyo, en la vía Playas-Posorja (Guayas). Así lo informó este martes 22 de mayo del 2018 el comandante de la zona 8, Marcelo Tobar, en Guayaquil.

Durante los allanamientos a 7 viviendas (cinco en Posorja, uno en Guayaquil y otro en Durán) se detuvo a 12 personas.



Según la Policía, Jorge C., de nacionalidad colombiana es el aparente responsable de la organización dedicada al transporte de droga por vía marítima. El hombre también poseía una cédula ecuatoriana con el nombre de Jean Carlos C., con la cual pudo instalarse en Durán y arrendar una vivienda modesta que le permitió mezclarse en la zona sin levantar sospechas.



El detenido, acusado de tráfico marítimo, tenía de lugarteniente a Frickson Z., quien utilizó a miembros de su familia de pescadores para que hicieran las actividades de transporte, seguridad y almacenaje de la droga.



Según el comandante de la zona 8, “la organización se aprovechaba del perfil costanero para realizar caletas donde se depositaba la droga, que luego se mantenía camuflada con la ayuda de la vegetación.” De esta manera los bultos no eran divisados desde el espacio aéreo y podían ser transportados mediante el uso de embarcaciones rápidas durante horas de la noche. Así tomaban la ruta del Pacífico con destino a México y Estados Unidos.



Las labores de inteligencia fueron ejecutadas con el apoyo de casi todas las unidades policiales, como el Grupo Especial Móvil Antinarcóticos (GEMA), Grupo de Intervención y Rescate (GIR), el grupo aeropolicial, entre otras. Que permitieron efectuar las pesquisas de manera aérea, marítima y terrestre.



La Policía presume que la cantidad del alcaloide confiscado equivaldría a cinco millones de dosis.



Tobar también informó que el director de Antinarcóticos, Enrique Alulema, se encontraba en Bogotá realizando operaciones de inteligencia para el intercambio de información con Colombia sobre casos similares.