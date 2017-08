La Policía y las compañías de seguridad privada revisan procedimientos

Ministerio del Interior, entidad que convocó a los representantes de las compañías de seguridad privada a una reunión para integrar acciones que contribuyan a mejorar sus servicios.

El encuentro se desarrolla la mañana de este miércoles 9 de agosto del 2017 en Guayaquil, donde una semana atrás se reportó una balacera en la Bahía, durante un asalto frustrado a un blindado. Como resultado hubo siete heridos y tres fallecidos, entre ellos un antiguo comerciante del sector y una mujer que compraba medicamentos.



Ramiro Mantilla, inspector general de la Policía Nacional, se refirió al incidente y desatacó que la reunión de hoy es una oportunidad para evaluar varios temas, como el uso de armamento no letal. “El arma de fuego debe ser el último recurso para utilizar. Pero se deben mejorar los procesos, se debe de administrar los riesgos”, dijo.



Además habló de la necesidad de trabajar en la especialidad de los guardias privados. “El guardia generalista un día tiene ir a brindar servicio a un centro comercial y al otro día tiene que ir a otro lugar con un trabajo diferente (…). Lo más aconsejable es llegar a la especialidad”, agregó.



En el país existen 556 empresas de seguridad, que suman 68 737 guardias. El 52% de estas compañías están registradas en Pichincha, seguida de Guayas.



La Policía se encarga de su vigilancia, a través del departamento de Control de Operaciones de Seguridad Privada (Cosp). Esta división también desarrolla programas de capacitación dirigidos a los guardias privados.

Guillermo Rodríguez, asesor del Ministerio del Interior, habló del uso legítimo del arma de fuego y de la legítima defensa, estipulada en el art. 33 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). “¿Cuáles son las causales de la legítima defensa? Son tres: actual agresión ilegitima, necesidad racional del medio empleado y falta de provocación suficiente”.



Jorge Villacreses es el presidente nacional de la Asociación de Empresas de Seguridad Privada y asegura que es necesario reformar la Ley de vigilancia y seguridad privada para evitar incidentes como el de la Bahía.



Explica que por ahora cada compañía maneja sus propios procedimientos, porque no existe una normativa. “No existen protocolos, no están publicados, no se sabe realmente qué es lo que se debe hacer en cada uno de estos casos, en qué horarios deben actuar, si existe público o no, qué tipo de armas deben usar según la custodia”, dijo.



Desde abril hasta ahora, las autoridades policiales han reportado seis casos de robo e intentos de robos a blindados que transportan dinero en Guayaquil. Estos carros deben tener una matrícula especial, se debe verificar su blindaje y contar con cámaras.



Marcelo Tobar, comandante de la Policía en la zona 8, ha recalcado que está en análisis el procedimiento de las compañías. Por ahora, producto del altercado en la Bahía, seis guardias de seguridad permanecen bajo arresto.